Fonatur plantea impulsar el turismo comunitario con base en ciencia y conocimiento

Durante durante la Inauguración del Encuentro de Turismo Comunitario: Redes de Investigación, Innovación y Comunidades, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, llamó a fortalecer la vinculación entre investigadores, autoridades y prestadores de servicios para consolidar un modelo de turismo comunitario basado en evidencia, conocimiento científico y participación social.

En el encuentro, Ramírez Mendoza destacó que la amplia respuesta a la convocatoria refleja el interés existente en torno a un tema que, afirmó, durante años no había sido abordado de manera suficiente desde el Estado mexicano.

El funcionario sostuvo que la toma de decisiones públicas debe sustentarse en evidencia y conocimiento, por lo que consideró necesario estrechar la relación entre quienes producen investigación, las comunidades que desarrollan actividades turísticas y las autoridades responsables de diseñar políticas públicas.

“Quienes estamos en el gobierno debemos tomar decisiones basadas en evidencia, en conocimiento, no en ocurrencias”, afirmó.

Ramírez Mendoza señaló que esta interacción debe permitir que investigadores y universidades conozcan de primera mano las necesidades de cooperativas, ejidos, autoridades agrarias y otros actores que participan directamente en el turismo comunitario.

En este sentido, planteó que los prestadores de servicios y tomadores de decisiones puedan señalar a las instituciones académicas cuáles son los problemas que requieren mayor investigación, así como las necesidades de actualización de planes de estudio, diplomados y carreras relacionadas con la actividad turística.

Plantean medir el éxito más allá del número de visitantes

El director de Fonatur también llamó a replantear los criterios con los que se evalúa el éxito de los proyectos turísticos, particularmente en espacios con valor ambiental o patrimonial.

Explicó que en algunos destinos no necesariamente se busca atraer grandes cantidades de visitantes, debido a que la capacidad de carga de selvas, bosques, ríos o inmuebles patrimoniales puede verse rebasada y poner en riesgo los recursos que se busca conservar.

Por ello, consideró necesario desarrollar herramientas que permitan determinar los impactos y beneficios de los proyectos turísticos más allá del número de visitantes.

“¿Cómo vamos a saber si un proyecto es exitoso? ¿Cómo lo vamos a medir?”, planteó, al destacar que la respuesta requiere una mayor interacción entre investigadores, comunidades y autoridades.

Turismo representa alrededor de 9% del PIB

Ramírez Mendoza destacó la relevancia económica de la actividad turística en México y señaló que el país se encuentra entre los principales destinos internacionales.

De acuerdo con sus declaraciones, el turismo representa alrededor de 9% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera una importante cantidad de empleos y riqueza para el país.

Sin embargo, reconoció que todavía existe una vinculación insuficiente entre la industria turística y quienes producen conocimiento, por lo que consideró necesario que el sector avance hacia un modelo sustentado cada vez más en la ciencia y la investigación.

El funcionario también señaló que la actividad turística ha generado afectaciones ambientales y sociales en distintas regiones del país, por lo que consideró necesario contar con mayor conocimiento para identificar sus impactos y desarrollar alternativas que permitan mejorar sus resultados.



