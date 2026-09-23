INE reúne a organismos internacionales en la Cumbre 2026 sobre resiliencia e integridad electoral

Con el objetivo de fortalecer la democracia y analizar los principales desafíos que enfrentan los procesos electorales, inició formalmente en la Ciudad de México la Cumbre 2026 “Resiliencia, cooperación e integridad: Elecciones en el siglo XXI”, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) junto con organismos electorales e instituciones internacionales.

El encuentro reúne a representantes de IDEA Internacional, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH-CAPEL), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Electoral de la India y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante la inauguración, la consejera del INE Norma De la Cruz Magaña destacó la importancia de aprovechar la cooperación internacional para construir alternativas ante los desafíos que enfrentan las autoridades electorales.

La consejera señaló que la Cumbre permitirá recuperar los hallazgos de foros regionales realizados en África, América, Asia y Europa para analizar problemáticas compartidas, entre ellas la Inteligencia Artificial, la desinformación, la violencia digital, los riesgos climáticos y la violencia política.

Advirtió que el deterioro de la credibilidad en los procesos electorales y democráticos puede tener repercusiones en la gobernanza, por lo que consideró necesario fortalecer la cooperación entre instituciones electorales.

La directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, Marcela Ríos, destacó la necesidad de reforzar el intercambio de experiencias entre organismos electorales para enfrentar factores que pueden afectar la confianza ciudadana.

Ríos señaló que, de acuerdo con datos de la organización, 57% de los países del mundo experimenta deterioros democráticos, mientras que la credibilidad de los procesos electorales se encuentra entre los ámbitos que registran retrocesos.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la UNIORE, José Thompson, planteó la necesidad de fortalecer la resiliencia, la cooperación interinstitucional y la integridad electoral ante un escenario marcado por la transformación tecnológica y la desinformación.

Sostuvo que los organismos electorales deben desarrollar capacidades no sólo para responder ante las crisis, sino también para anticipar riesgos, mitigar sus efectos y preservar la confianza ciudadana, incorporando una perspectiva de derechos humanos e institucional.

En tanto, Yerutí Méndez, especialista del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, señaló que la organización de elecciones enfrenta escenarios cada vez más complejos debido al desarrollo de nuevas tecnologías, la desinformación y la violencia política.

Consideró que la preparación técnica para organizar elecciones debe complementarse con mecanismos de resiliencia que permitan a las instituciones anticipar riesgos, adaptarse a situaciones complejas, mantener la continuidad de sus funciones y aprender de experiencias previas.

La Cumbre 2026 congrega a especialistas, autoridades electorales y representantes de organismos de distintos continentes para intercambiar experiencias y analizar soluciones regionales ante la transformación de los procesos democráticos.

Durante tres días de trabajos se abordarán temas relacionados con los desafíos y soluciones regionales para las elecciones en contextos cambiantes; la desinformación y la violencia digital; el uso de nuevas tecnologías; la violencia política; el cambio climático y su relación con la democracia, entre otros asuntos.

A la inauguración asistieron la consejera Frida D. Gómez Puga; los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona y Martín Faz Mora; el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Roberto Carlos Félix López, además de integrantes de la Junta General Ejecutiva y representantes de organismos electorales locales de México y otros países.

El encuentro busca fortalecer el intercambio internacional de buenas prácticas y generar herramientas para que las autoridades electorales puedan responder a los nuevos riesgos que inciden en la integridad, continuidad y confianza de los procesos democráticos.