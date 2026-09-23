Inversión superior a los 1,000 mdp para ampliar y modernizar el aeropuerto de Puebla

gobernador Alejandro Armenta El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que se destinará una inversión superior a los mil millones de pesos para ampliar y modernizar el Aeropuerto Internacional de Puebla "Hermanos Serdán", con lo que se logrará duplicar la capacidad de recepción de turistas nacionales y extranjeros y pasar de 1.4 a 2.8 millones de pasajeros al año (Cecilia Higuera Albarrán)

Con una inversión superior a los millones de pesos, el gobierno del estado de Puebla tiene contempladas obras de rehabilitación y modernización en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, para incrementar la capacidad de recepción de 1.4 a 2.8 millones de pasajeros al año.

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta Mier, quien resaltó que hoy Puebla es referente nacional en internacional de la gastronomía, pueblos mágicos, eventos deportivos, y el próximo año, será sede del Tianguis Turístico 2027, la cual será la edición más grande que se haya tenido, con más de 35 mil metros cuadrados de exposición.

“Todas las acciones que hacemos son integrales, sistémicas, permanentes y los indicadores reflejan un mayor crecimiento, menor índice delictivo, una mayor afluencia de visitantes, mayor derrama económica, mejor distribución de la riqueza, todo ello, porque estamos perfectamente articulados con la estrategia de gobierno de la Presidenta de la República”, enfatizó el mandatario estatal, al tiempo que señaló que la entidad estuvo abandonada en su mantenimiento durante más de dos décadas.

Turismo, motor de la economía y el desarrollo

Al precisar los detalles del proyecto de ampliación de la terminal aérea, la titular de la

Secretaría de Desarrollo Turístico en la entidad, Carla López Malo Villalón aseveró que hoy Puebla, es un destino moderno, competitivo y altamente conectado.

Ejemplo de lo anterior, abundó, son los resultados en materia turística, que “como bien lo ha mencionado el gobernador (Armenta Mier), es motor de desarrollo económico y de bienestar de las familias poblanas... Al día de hoy han llegado 12 millones 100 mil visitantes, con una derrama económica de 14 mil 152 millones de pesos, con una ocupación hotelera de 51.19%, y con la llegada de más de 4 millones de turistas y la llegada de pasajeros al aeropuerto ha crecido más de 30%, con 519 mil pasajeros.

En materia de conectividad, el Aeropuerto de Puebla tenía solo ocho destinos y en la actualidad son 17 y adelantó que “el próximo 2 de octubre se abre el vuelo directo de Puebla-Chicago y en diciembre se contará con dos destinos nacionales: Puebla-Acapulco y Puebla-Huatulco. Hoy Puebla está conectado con nuestro mayor emisor de turistas que es Estados Unidos, desde: Newark, Chicago, Los Ángeles y Houston pero también está conectado de norte a sur con todo México.

Respecto al Tianguis Turístico 2027 que se realizará en la entidad se realizará en más de 35,000 metros cuadrados de exposición, se contará con la participación de 45 países, más de 8,000 asistentes, 3,500 compradores, con una derrama económica estimada en más de 1,380 millones de pesos y ocupación hotelera de más del 90%.

El Tianguis y un aeropuerto más amplio y moderno

La secretaria de Turismo estatal señaló que el total de área a intervenir, serán 49 mil 493 metros cuadrados tanto en áreas de documentación, salas de espera, áreas comerciales y estacionamientos.

“El número de pasajeros que se podrán recibir en hora pico serán 824, contará con 720 cajones de estacionamiento (en la actualidad son 228) seis puertas de embarque, dos de contacto y cuatro remotas y dijo que en la actualidad la terminal aérea no cuenta con puertas que no sean remotas.

Debido a que el aeropuerto también es manejado por Grupo Mundo Maya se trabaja de manera coordinada con ellos, así como con el Instituto Nacional de Migración (INM), Aduanas y las diferentes aerolíneas.

La terminal (cuyas obras de remodelación y ampliación están aún por definir si iniciarán en diciembre de este año o en enero del 2027, tendrán una duración de 18 meses), pasará de 2 a 8 arcos de seguridad de última tecnología para la detección de metales y rayos X, con lo que ya no será necesario que los pasajeros tengan que sacar de sus equipajes equipos electrónicos, también tendrá 40 puntos de documentación, 12 de ellos inteligentes, así como cuatro egates para el acceso a los filtros de seguridad, y se contará con ocho módulos de inmigración internacional.

En la nueva terminal aérea quedarán separados los pasajeros nacionales de los internacionales tanto para arribos como para despegues.

La remodelación y ampliación del estacionamiento permitirá tener acceso directo desde el Aeropuerto al edificio principal para hacer checking o recoger o dejar pasajeros.