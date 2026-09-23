Alcalde detenido de Juchitán: ¿quiso extorsionar al diseñador del vestido de Sheinbaum del 15 de Septiembre? (@elvisgguerra/@FISCALIA_GobOax)

La Fiscalía del Estado de Oaxaca detuvo al alcalde de Juchitán, Miguel “N”, quien estaría involucrado con el atentado que sufrió Elvis Guerra en su domicilio.

“Quetu” como también se le conoce al alcalde, cuenta con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad.

¿Qué pasó con Elvis Guerra?

Elvis Guerra, persona encargada de la elaboración de vestido que portó la presidenta Sheinbaum el pasado 15 de septiembre durante el Grito de Independencia, denunció un atentado ocurrido en su domicilio en Juchitán, además de solicitar ayuda a las autoridades, “he sido objeto de amenazas, de extorsiones”.

El artesano muxe, sufrió una balacera en su domicilio en Juchitán, Oaxaca el pasado viernes. “Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron y hemos recibido amenazas constantemente, por habar abierto un salón de fiestas” expresó en un video en redes.

Ante esto, la Presidenta de la República informó que Elvis cuenta con protección y que ambos se mantienen comunicados; asimismo, añadió que ya se encuentran trabajando en el municipio de Juchitán de la mano con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Qué información se tiene hasta el momento?

En un comunicado publicado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, cuenta que se llevo a cabo un operativo en en Oaxaca con la Secretaría de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca y Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Ahí se realizó la detención de Miguel “N” alias “Quetu”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza y de Carlos Albertos “N”, alias “La Parca”.

¿Qué acusaciones tiene Miguel “N”?

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que “Quetu”, “habría participado, fomentado y encubierto actividades delincuenciales en la región del Istmo de Tehuantepec”.

Asimismo, Harfuch menciona que las investigaciones relacionan a Miguel “N” y Carlos Alberto “N” con actividades criminales como la extorsión, cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios; al igual que protección de grupos delictivos.

De acuerdo con el periodista Víctor Hugo Michel, el alcalde Juchitán, está vinculado con el atentado que sufrió Elvis Guerra en su domicilio.