México busca aumentar el valor agregado de sus exportaciones ante revisión del T-MEC

México busca aumentar el valor agregado nacional de los productos que exporta, como parte de los trabajos relacionados con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el objetivo de fortalecer las cadenas de producción de América del Norte.Durante las conversaciones entre México y Estados Unidos, ambos países han planteado la importancia de fortalecer las cadenas regionales de suministro y reducir la dependencia de productos e insumos provenientes de otras regiones, principalmente de Asia.

El sector empresarial mexicano consideró que aumentar la participación de proveedores nacionales en los productos que se venden al extranjero puede generar mayores beneficios para la economía del país, principalmente mediante la creación de empleos y mejores ingresos.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que fortalecer la manufactura de América del Norte puede ayudar a enfrentar posibles interrupciones en las cadenas de suministro y atraer inversiones hacia la región. Uno de los principales puntos de interés es que México no solamente participe en las etapas de ensamblaje de los productos, sino que también incremente la fabricación de componentes e insumos dentro del país.

Esta situación es importante debido a que una parte de las exportaciones mexicanas utiliza productos elaborados en otros países. Datos oficiales citados en el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad 2025-2030 señalan que en 2020 el valor agregado extranjero representó 35 por ciento de las exportaciones mexicanas. En el caso de las manufacturas destinadas a la exportación, la proporción llegó a 49 por ciento. Ante este escenario, la integración de empresas mexicanas a las cadenas de proveeduría se ha convertido en uno de los temas que forman parte de la estrategia para fortalecer la producción nacional.

Entre los sectores que pueden tener oportunidades se encuentran el automotriz, siderúrgico, aluminio, componentes electrónicos y otras industrias relacionadas con tecnologías y manufacturas. El Banco de México también ha analizado el contenido de valor agregado de las exportaciones manufactureras dentro de la región del T-MEC. Sus datos muestran diferencias importantes entre sectores, mientras que la industria de maquinaria, equipo de computación, electrónica, aparatos eléctricos y transporte concentra una parte importante de las exportaciones manufactureras regionales.

La revisión del T-MEC ocurre además en un momento de crecimiento de las exportaciones mexicanas. De acuerdo con información del Segundo Informe de Gobierno, durante 2025 las exportaciones del país alcanzaron un valor histórico de 664 mil 837 millones de dólares. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones mexicanas sumaron 389 mil 723 millones de dólares, un aumento de 24.6 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

En este contexto, México y Estados Unidos han avanzado en conversaciones relacionadas con reglas de origen, cadenas de suministro, sectores estratégicos y sustitución de importaciones provenientes de Asia. La Secretaría de Economía informó que durante la tercera ronda bilateral también se registraron avances en temas como acero, aluminio y sus derivados.

Otro de los objetivos de México es mantener las condiciones de acceso al mercado estadounidense. La Secretaría de Economía informó que 85 por ciento de las exportaciones mexicanas mantiene actualmente arancel cero hacia Estados Unidos. El proceso de revisión del T-MEC continuará durante 2026, con reuniones entre los tres países integrantes del acuerdo. El tratado seguirá vigente hasta 2036, mientras que México, Estados Unidos y Canadá realizarán revisiones anuales.

Para el sector empresarial, el proceso representa una oportunidad para fortalecer la producción regional y aumentar la participación de empresas mexicanas en las cadenas de suministro. De esta manera, uno de los retos para México será pasar de un modelo basado principalmente en el ensamblaje de productos a uno donde exista una mayor participación de proveedores nacionales, innovación y producción de componentes dentro del país.