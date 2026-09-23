AMPI lleva la profesionalización inmobiliaria al ámbito universitario

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) busca fortalecer la preparación de quienes trabajan en el sector inmobiliario mexicano mediante una nueva oferta educativa que va desde el nivel de Técnico Superior Universitario hasta estudios de maestría.

A 70 años de su fundación, la organización impulsa el Centro Universitario AMPI, con el objetivo de convertir la experiencia que ha acumulado durante siete décadas en una ruta académica para las personas que desean desarrollarse profesionalmente en la industria de bienes raíces.

La propuesta educativa incluye el Técnico Superior Universitario en Comercialización Inmobiliaria, la Licenciatura en Comercialización de Bienes Raíces, la Maestría en Negocios Inmobiliarios y la Maestría en Comercialización de Inmuebles Comerciales e Industriales. Estos programas cuentan con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

La iniciativa se presenta ante los cambios que ha tenido el sector inmobiliario en México, donde actualmente existen mayores exigencias en materia de regulación, tecnología y preparación profesional.

De acuerdo con la información proporcionada por AMPI, 23 de las 32 entidades federativas cuentan actualmente con legislación relacionada con la actividad inmobiliaria, mientras que nueve estados todavía no cuentan con un marco específico para regular este sector.

A esto se suma el aumento en el valor de las propiedades. Cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal señalan que durante 2025 el precio promedio de la vivienda en México alcanzó 1.86 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 8.7 por ciento.

Ante este panorama, la asociación considera que la preparación de los profesionales inmobiliarios tiene mayor importancia, debido a que las operaciones de compra, venta y administración de propiedades representan decisiones que pueden involucrar una parte importante del patrimonio de las personas.

Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de AMPI, señaló que la profesionalización del sector ya no debe limitarse únicamente a cursos de capacitación, debido a que los cambios del mercado requieren conocimientos en diferentes áreas.

La nueva estructura académica pretende acompañar a los profesionales en distintas etapas de su carrera. Por ejemplo, la Maestría en Negocios Inmobiliarios está dirigida a quienes buscan desarrollar habilidades para dirigir y administrar empresas relacionadas con este sector.

El programa contempla conocimientos sobre finanzas, aspectos jurídicos, modelos de negocio, estrategia, tecnología y sostenibilidad.

Por otra parte, la Maestría en Comercialización de Inmuebles Comerciales e Industriales está enfocada en personas interesadas en trabajar con oficinas, centros comerciales, naves industriales y otros tipos de propiedades comerciales.

Otro de los factores que está modificando el trabajo inmobiliario es el crecimiento de la tecnología. Herramientas como la inteligencia artificial, el análisis de datos y las plataformas digitales están cambiando la manera en que se buscan propiedades, se estudian los mercados y se toman decisiones.

Por ello, AMPI considera que los profesionales del sector deberán desarrollar nuevas capacidades para analizar información, identificar oportunidades, evaluar riesgos y conocer mejor el comportamiento de los mercados.

Durante 2025, la asociación realizó 3 mil 51 acciones de capacitación, en las que participaron 45 mil 479 personas. Además, se llevaron a cabo 2 mil 796 certificaciones federales y 66 certificaciones internacionales.

Con la creación del Centro Universitario AMPI, la organización busca dar continuidad a estos esfuerzos y convertirlos en una formación académica permanente. Rivas Padilla también señaló que uno de los principales retos del sector inmobiliario es fortalecer la confianza de los consumidores mediante acciones institucionales y una preparación adecuada de quienes participan en las operaciones.

Como parte de sus actividades, AMPI realizará del 17 al 19 de noviembre su 55 Congreso Internacional Inmobiliario en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde también celebrará sus 70 años de existencia.El encuentro reunirá a representantes del sector para abordar los principales retos y cambios que enfrenta la actividad inmobiliaria, así como temas relacionados con su futuro y profesionalización.