Conagua atiende más de 100 denuncias por presunto uso ilegal de agua en Puebla

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante 2026 ha recibido y atendido más de un centenar de denuncias ciudadanas en Puebla relacionadas con presuntos aprovechamientos irregulares de aguas nacionales, como parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer el ordenamiento y uso sustentable del recurso.

De acuerdo con el organismo, el seguimiento de las denuncias y los procedimientos administrativos realizados conforme a la legislación vigente han permitido efectuar 20 aseguramientos de infraestructura utilizada para la extracción de agua, principalmente pozos y equipos eléctricos especializados para su operación.

Entre los casos detectados se encuentran aprovechamientos destinados originalmente al uso agrícola que presuntamente son empleados con fines comerciales, particularmente para la venta de agua mediante carros tanque. También se identificaron pozos que carecen de la autorización correspondiente o cuyos permisos ya se encuentran vencidos.

Denuncias se concentran en seis regiones

Conagua señaló que las denuncias ciudadanas recibidas en Puebla están relacionadas principalmente con presuntas irregularidades en Tecamachalco, Libres-Oriental, Tehuacán, la Mixteca, la Sierra Norte y la zona metropolitana.

El organismo recordó que la ciudadanía puede aportar información y evidencias sobre posibles irregularidades mediante su plataforma oficial de denuncias, donde pueden reportarse casos relacionados con el uso, aprovechamiento y extracción de aguas nacionales, contaminación, ocupación de bienes nacionales y obras hidráulicas que requieran autorización.

Conagua llamó a la población de todo el país a denunciar los aprovechamientos que considere irregulares, a fin de que, en coordinación con las autoridades correspondientes, se realicen las investigaciones y procedimientos necesarios.

La dependencia destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de México de fortalecer el ordenamiento de las aguas nacionales y garantizar que su aprovechamiento se realice de manera ordenada, legal y sustentable, en beneficio de la población y de las futuras generaciones.