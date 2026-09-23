Diputado del PRI emula en el Congreso a Trump con gorra de “Make México Safe Again”

Carlos Eduardo Guitiérrez Mancilla con la gorra de “Make México Safe Again” (Cámara de Diputados)

El diputado opositor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Eduardo Guitiérrez Mancilla, subió a la tribuna del Congreso con una gorra verde con el mensaje “Make México Safe Again” (Haz a México seguro de nuevo), en un guiño al lema del presidente estaodunidense, Donald Trump, “Make America Great Again”, para denunciar la violencia en el país.

Durante su intervención en el pleno de la Cámara de Diputados, que se llevó a cabo el martes pero se viralizó en redes sociales este miércoles, el legislador opositor exhibió la indumentaria inspirada en el movimiento político estadounidense MAGA para arremeter contra el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y exigir que la ley se aplique en todo el territorio nacional.

“Estos pinches morenarcos (narco políticos) nos han robado nuestra tranquilidad y eso es lo que hay que resolver; que en cada carretera mande la ley, que en cada municipio mande la Constitución y que en cada rincón del territorio nacional mande México”, aseveró Gutiérrez Mancilla desde el podio.

Asimismo, sostuvo que el poder alcanzado por los carteles y las advertencias expresadas sobre la violencia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no se pueden responder desde el Gobierno con propaganda ni con “discursos patrioteros”.

“Ningún mexicano debería sentirse cómodo viendo que nuestro país ha caído ante el poder de los cárteles”, destacó el diputado al acusar que la inseguridad que vive México ha mermado la soberanía.

La intervención ocurrió durante el debate de la reforma que busca impedir que personas con doble nacionalidad puedan aspirar a la Presidencia de México o a una gobernación, discusión que derivó en acusaciones entre el oficialismo y la oposición sobre seguridad, soberanía y crimen organizado.

Asimismo, la bancada del PRI arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al acusar al órgano de convertirse en una “policía del lenguaje” mientras la comunidad internacional discute abiertamente el impacto del crimen organizado en México.

Gutiérrez Mancilla instó también al INE a “garantizar elecciones libres y pluralidad” de cara al próximo proceso electoral de 2027, cuando se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados.

El gesto del legislador ocurre luego de que Trump afirmara ante la Asamblea General de la ONU que México es el “epicentro” de la violencia de los carteles y reclamara al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recuperar el control de las zonas que, según sostuvo, están dominadas por organizaciones criminales.