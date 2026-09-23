Así fue la detención de “Don Flaco” gracias al intercambio de información con el FBI y la DEA

Detienen a “Don Flaco”

En un operativo conjunto, autoridades mexicanas detuvieron este miércoles en la alcaldía Cuauhtémoc a José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, quien es requerido por el gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La captura fue realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

“Don Flaco” es señalado por tráfico de precursores químicos

De acuerdo con las autoridades, José Ángel “N” es identificado como coordinador y financista de una organización dedicada al traslado de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos, insumos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

Además, el detenido había sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Captura fue con fines de extradición

Las autoridades informaron que la detención se ejecutó en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición, por lo que José Ángel “N” quedó a disposición de las autoridades mexicanas para el desarrollo del procedimiento correspondiente.

Operativo forma parte de la cooperación entre México y Estados Unidos

Las instituciones participantes señalaron que la captura forma parte de los mecanismos de cooperación internacional para combatir las estructuras financieras y logísticas vinculadas con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la colaboración con las agencias estadounidenses se mantiene bajo el principio de respeto a la soberanía nacional y conforme a los procedimientos legales aplicables.