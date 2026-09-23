Avanza en Senado reforma contra doble nacionalidad; viola Derechos Humanos, acusa oposición

Senado de la República se alista para discutir en e pleno la reforma sobre doble nacionalidad la próxima semana (Andrea Murcia Monsivais)

Con el voto en contra de toda la oposición, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera del Senado, aprobaron la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que establece como requisito la nacionalidad mexicana exclusiva para quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La restricción estaría dirigida específicamente a quienes busquen ocupar los cargos ejecutivos contemplados en la reforma.

Se espera que se discuta y en su caso se apruebe la próxima semana aunque hay reticencia de algunos senadores aliados sobre todo del PT que pueden poner en riesgo la mayoría calificada.

No obstante, el presidente del Senado, Higinio Martínez desestimó este riesgo y aseguró que existen los votos suficientes para aprobarla. “No, yo no veo ningún problema”, aseveró

El dictamen que fue enviado a la Mesa Directiva para los efectos legislativos que corresponda, establece que quienes aspiren a: la Presidencia de la República; gubernaturas de los estados; y jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.

La iniciativa contempla que una persona que tenga una segunda nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato.

El texto establece que quien ejerza la Presidencia de la República, gubernatura o Jefatura de la Ciudad de México, no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

También se contempla prohibir: Utilizar pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado; ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera; y acogerse a la protección diplomática de otro país.

El PAN a través del senador, Marko Cortés, advirtió que no acompañará la iniciativa al considerar que representa una regresión en materia de derechos humanos.

Señaló que la propuesta afecta particularmente a los migrantes mexicanos y recordó que millones de connacionales radican en Estados Unidos, muchos de ellos con doble nacionalidad.

“Aquí hay una regresión a los derechos humanos que trasgrede el artículo número uno de nuestra Constitución. (…) No acompañaremos esta reforma por justicia con los migrantes. (…) En el caso de Acción Nacional hoy no votaremos en contra de los derechos políticos-humanos de los migrantes, de nuestras hermanas y hermanos. Nosotros nos vamos a sostener siempre votando a favor de los migrantes, nosotros no cambiamos por una instrucción presidencial”, señaló.

VIOLA TRATADOS INTERNACIONALES

El PRI secundó este argumento y a través de la senadora, Claudia Anaya, senadora del PRI, advirtió al violar los derechos de los mexicanos con otra nacionalidad, esta reforma puede contravenir tratados internacionales suscritos por México.

Sostuvo que la medida afecta particularmente a comunidades migrantes y a entidades con alta población en Estados Unidos, como Zacatecas, y cuestionó que mientras se reconoce a los migrantes como “héroes” por sus aportaciones al país, hoy se les pretenda limitar derechos políticos.

“Y ustedes me dicen no, no les estoy quitando el derecho, sólo les estoy pidiendo que renuncie a su otra nacionalidad, si quiere ser gobernador o gobernadora, o si quiere ser presidente. Pues entonces le estás quitando un derecho, le estás pidiendo que renuncie a un derecho que ya alcanzó en otro país. (…) El Instituto de Mexicanos en el Exterior nos dice que hay 12 millones de mexicanos que viven en el exterior y cuatro millones de ellos que tienen la doble nacionalidad. Ah, 1pues sobre de ellos vamos”, fustigó

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, cuestionó que el Senado pretenda aprobar en tiempo récord una reforma constitucional, al considerar que el requisito que se busca establecer ya está contemplado en el artículo 32 de la Constitución.

Colosio advirtió además que la propuesta podría afectar a millones de mexicanos nacidos en el extranjero con doble nacionalidad, al confundir ese concepto con el de doble ciudadanía

“A esas personas les estamos diciendo desde la Constitución que su nacionalidad de origen las hace sospechosas de deslealtad, que su grado de mexicanidad está en duda y que la Constitución les debe de tratar como mexicanas y mexicanos de segunda. Eso es lo más absurdo y más antimexicano del mundo.

PROTEGER LA SOBERNAÍA NACIONAL: MORENA

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, planteó que la soberanía nacional debe quedar protegida de manera explícita en la Constitución, al considerar que México debe prevenir cualquier escenario que implique injerencia extranjera.

Llamó a incorporar en la Carta Magna las disposiciones necesarias para “curarse de espanto” y blindar al país.

“Proteger desde la Constitución el ejercicio de la soberanía nacional, (…) yo digo, la burra no era arisca, (…) pues de una vez le metemos a la Constitución esta reforma y nos curamos de espanto todos. Y aquellos que andan quisquillosos porque quieren que no, que ya ha quedado claro en el debate, puro rollo, nada más están queriendo hacer narrativas para justificarse, yo no sé ante quién, porque ya los mexicanos no les creen, de a tiro no les creen y si no vean las encuestas. A lo mejor nada más andan queriendo quedar bien con los de afuera, con los que les andan ahí diciendo qué hacer, pero eso es pura presunción”, aseguró.