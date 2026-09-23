Trasplante de Células madre aumenta supervivencia en pacientes con leucemias, linfomas y anemia aplásica

Trasplante células madre El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ha logrado incrementar la supervivencia de pacientes con leucemias, linfomas y anemia aplásica trasplantados con médula ósea, gracias al trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (TCPH), gracias a la continuidad del Programa de este tipo de células

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) informó que ha logrado una supervivencia del 70% a cinco años y del 65% a 10 años en pacientes con enfermedades hematológicas de alta complejidad que reciben un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, también conocido como trasplante de médula ósea.

Los resultados corresponden a pacientes con padecimientos como leucemias, linfomas y anemia aplásica, atendidos a través del Programa de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas del instituto, perteneciente a la Secretaría de Salud.

Trasplantes haploidénticos amplían las posibilidades de encontrar un donador

El jefe del Servicio de Oncología y responsable del programa, Eucario León Rodríguez, explicó que uno de los principales avances en los últimos años ha sido el fortalecimiento de los trasplantes haploidénticos, en los que existe una compatibilidad del 50% entre donador y receptor.

Esta modalidad ha sido impulsada de manera progresiva desde 2022 y ha permitido incrementar las posibilidades de encontrar un donador dentro de la familia.

Actualmente, la probabilidad de contar con un donador familiar compatible puede alcanzar entre 70% y 80%, ya que padres y hermanos pueden ser candidatos para la donación.

¿Qué es un trasplante de médula ósea?

El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas consiste en administrar células capaces de restablecer la producción de los distintos componentes de la sangre después de que el paciente recibe un tratamiento de acondicionamiento, como quimioterapia o radioterapia.

Antes del procedimiento, los pacientes son evaluados por el Servicio de Hematología y, una vez controlada la enfermedad, cada caso es analizado por un equipo multidisciplinario para determinar si el trasplante es la mejor opción terapéutica.

Donar médula ósea es un procedimiento seguro

El especialista destacó que la donación de células progenitoras hematopoyéticas es un procedimiento seguro, ya que, a diferencia de la donación de órganos sólidos, la médula ósea tiene la capacidad de regenerarse después de la extracción.

Los posibles donadores son sometidos a una evaluación médica integral para verificar el adecuado funcionamiento del corazón, pulmones y riñones, además de descartar infecciones transmisibles u otras enfermedades que puedan representar un riesgo para el donador o el receptor.

Añadió que padecimientos como hipertensión arterial o diabetes mellitus no impiden automáticamente la donación, siempre que se encuentren bajo control y el candidato supere la valoración médica correspondiente.

Entre 30 y 40 trasplantes gratuitos al año

El INCMNSZ señaló que su programa mantiene un modelo de atención que busca ofrecer resultados clínicos favorables y optimizar los recursos del sistema de salud mediante la reducción de costos asociados con medicamentos, hospitalización, transfusiones y obtención de componentes sanguíneos.

Gracias al programa de gratuidad de la Secretaría de Salud, los pacientes atendidos en el instituto reciben el trasplante sin costo, y cada año se realizan entre 30 y 40 procedimientos.