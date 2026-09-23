La senadora Viggiano paga precios bajísimos y se hace dueña de terrenos valuados en 3.8 millones

Dudas patrimoniales De acuerdo a una investigación periodística, la legisladora adquirió propiedades a un precio menor al del mercado. (Especial y Cuartoscuro)

Profundas contradicciones aparecen en el patrimonio de la senadora Carolina Viggiano (PRI), lo que ha venido siendo una constante en ella desde hace tiempo: compra a precios incríblemente bajos propiedades de altísimo valor catastral. La compra de dos terrenos contiguos en el Club de Golf Pachuca por parte de la senadora priista Alma Carolina Viggiano Austria volvió a colocar bajo escrutinio su patrimonio inmobiliario, debido a las diferencias registradas entre los precios consignados en las escrituras y los valores atribuidos a los predios al momento de las operaciones.

De acuerdo con documentos catastrales, notariales y municipales citados por denuncias de las que se han hecho eco morenistas, Viggiano pagó en conjunto un millón 392 mil pesos por ambos terrenos, mientras que el valor señalado para los inmuebles ascendía a 3 millones 810 mil pesos. La diferencia entre ambas cantidades es de 2 millones 418 mil pesos.

Los predios corresponden a los lotes 248 y 249 del Fraccionamiento Club de Golf Pachuca, uno de los desarrollos residenciales de mayor exclusividad de la capital hidalguense. Posteriormente, ambos terrenos fueron integrados para construir una residencia de aproximadamente 813 metros cuadrados, cuyo valor ha sido estimado en alrededor de 30 millones de pesos.

La documentación refiere que las dos compraventas se realizaron ante la Notaría Pública número 2 de Pachuca y que los precios asentados en las escrituras fueron sustentados en los valores catastrales vigentes en ese momento.

Cuestionan patrimonio inmobiliario de Carolina Viggiano por operaciones en Pachuca

Dos operaciones con tres años de diferencia

La primera adquisición ocurrió en 2004, cuando Viggiano se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Hidalgo. Mediante la escritura pública número 14,505, compró a Carlos Ibarra Sánchez el lote 248, ubicado en la manzana 4, sección 3, del Club de Golf Pachuca, sobre el kilómetro 85.5 de la carretera México-Pachuca.

El precio establecido en la operación fue de 709 mil 500 pesos, aunque el valor señalado para el terreno era de un millón 935 mil pesos.

Tres años después, en 2007, Viggiano adquirió el segundo predio, el lote 249, contiguo al anterior. El vendedor fue Andrés Chitiva, exfutbolista y entrenador colombiano naturalizado mexicano, quien tuvo participación con el Club Pachuca.

La operación quedó asentada en la escritura pública 17,473, volumen 348. El terreno, ubicado en Paseo del Fresno L-249, manzana 4, sección 3, tenía una superficie de 500 metros cuadrados. El precio de compraventa fue de 682 mil 500 pesos, frente a un valor señalado de un millón 875 mil pesos.

Las dos operaciones fueron registradas ante las autoridades municipales y cumplieron con los trámites fiscales y de traslación de dominio correspondientes. Los predios quedaron inscritos en los padrones hacendarios bajo las cuentas prediales U-042199 y U-042187.

Según la documentación, los valores catastrales utilizados como referencia para las operaciones representaban alrededor de 40 por ciento del valor real atribuido a los terrenos.

El material revisado no acredita que la diferencia entre los valores señalados y los precios registrados en las escrituras haya sido cubierta mediante pagos adicionales fuera de los actos formalizados. Sin embargo, el contraste documental deja una brecha acumulada de 2 millones 418 mil pesos.

Cuestionan patrimonio inmobiliario de Carolina Viggiano por operaciones en Pachuca

Una residencia de alto valor

Tras la adquisición de ambos lotes contiguos se construyó una vivienda de aproximadamente 813 metros cuadrados. La residencia, cuyo valor ha sido estimado en alrededor de 30 millones de pesos, cuenta con un diseño arquitectónico contemporáneo y elementos orientados al aprovechamiento energético.

La construcción presenta volúmenes geométricos, muros en tonos gris oscuro, concreto aparente, amplios ventanales y acabados de alta gama. En la parte superior se observan paneles solares fotovoltaicos instalados en diferentes secciones de la azotea, además de sistemas de climatización y domos para iluminación natural.

Los documentos permiten establecer la secuencia entre las dos adquisiciones y la posterior construcción de la vivienda, aunque por sí mismos no determinan el origen de los recursos utilizados para edificarla.

Morena pidió revisar el origen del patrimonio

Los cuestionamientos sobre el patrimonio de Viggiano no son nuevos. En mayo de 2022, el Grupo Parlamentario de Morena presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para solicitar una revisión sobre la procedencia de los recursos empleados por la entonces diputada federal para adquirir propiedades en México y en el extranjero.

El documento tomó como referencia la Declaración Patrimonial y de Intereses de 2022, en la que la priista reportó tres inmuebles adquiridos en 1997, 2004 y 2007, con valores de un millón 910 mil, 4 millones 391 mil y un millón 989 mil pesos, respectivamente.

Morena también puso bajo revisión la compra, el 18 de septiembre de 2019, de un inmueble ubicado en Sierra Nevada 319, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. La adquisición ocurrió dos meses después de que Viggiano asumiera la Secretaría General del PRI.

De acuerdo con aquel planteamiento legislativo, Viggiano había reportado ingresos netos por un millón 19 mil pesosdurante 2020, cantidad que los legisladores consideraron insuficiente para explicar por sí sola la adquisición de ese inmueble.

Los nuevos señalamientos sobre los terrenos del Club de Golf Pachuca se centran en la diferencia entre los valores atribuidos a los predios y los precios registrados en las escrituras, así como en la posterior construcción de una residencia cuyo valor estimado es considerablemente mayor al de las operaciones de compraventa de los terrenos.