¿Habrá Pensión Bienestar en octubre? Estas son las fechas de pago y días clave que vienen (Gobierno de México)

El apoyo económico que brinda el programa Pensión Bienestar ha ayudado a millones de personas de más de 65 años, ya que les permite afrontar diversos gastos como la alimentación o la atención médica. Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre los próximos depósitos.

¿Hay depósito de la Pensión Bienestar en octubre de 2026?

El Gobierno de México informó que el pago de la Pensión Bienestar y el Programa de Madres Trabajadoras se lleva a cabo de manera bimestral, por lo que el depósito de octubre empezó el martes de septiembre y finaliza el viernes 25.

Durante este periodo, quienes recibieron su apoyo económico fueron los derechohabientes de la Pensión para las Personas Adultas Mayores, la Pensión para las Personas con Discapacidad y las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, así como del Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños e Hijos de Madres Trabajadoras.

¿Cuándo cae el próximo pago de la Pensión Bienestar? Calendario y bimestres restantes

El Gobierno de México no ha publicado el calendario oficial para los pagos restantes; sin embargo, se espera que lo publique a mediados de octubre a través de canales oficiales. Por otro lado, el bimestre noviembre-diciembre marcará el cierre de los pagos correspondientes al 2026.

A partir de los calendarios anteriores publicados por el Gobierno de México, se puede proyectar que los pagos del bimestre restante inicien tentativamente el martes 3 de noviembre conforme a la distribución de las letras del apellido, como en las ocasiones anteriores.

¿Cuál es el monto de cada programa de Pensión Bienestar?

Los montos económicos oficiales que ofrecen de manera bimestral cada programa son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6,400 pesos

: 6,400 pesos Pensión Mujeres Bienestar : 3,100 pesos

: 3,100 pesos Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente : 3,300 pesos

: 3,300 pesos Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos (en la mayoría de los casos)