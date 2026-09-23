¿Cómo identificar un infarto? Estas son las señales de alerta en hombres y mujeres; detectarlas a tiempo salva vidas

salud cardiovascular Especialista en cardiología recomienda a hombres y mujeres de más de 45 y 50 años, respectivamente, realizarse evaluaciones de riesgo cardiovascular, es la mejor forma de prevenir un infarto (La Crónica de Hoy)

Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en México y el mundo, con cerca de 20 millones de fallecimientos al año a nivel global. Sin embargo, muchas personas desconocen cómo identificar un infarto a tiempo y que los síntomas pueden variar entre hombres y mujeres.

Con motivo del Día Mundial del Corazón, que se conmemora el 29 de septiembre, el doctor Andrei Rangel Calzada, especialista en cardiología e imagen cardiovascular del Centro Médico ABC, explicó que el infarto agudo al miocardiorepresenta cerca del 80% de las muertes por enfermedades cardiovasculares en México.

¿Qué es un infarto y por qué es una emergencia?

El especialista explicó que un infarto agudo al miocardio, también conocido como ataque cardiaco, ocurre cuando una arteria coronaria se obstruye y se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del corazón.

Si esa obstrucción no se atiende de forma inmediata, las células del músculo cardiaco comienzan a morir, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves.

“En cardiología existe la frase ‘tiempo es corazón’, ya que cada minuto sin atención aumenta el riesgo de un infarto más grande, arritmias, hospitalización prolongada, terapias más complejas y, a largo plazo, insuficiencia cardiaca”, señaló el médico.

Síntomas de un infarto que no debes ignorar

El cardiólogo indicó que las principales señales de alerta son:

Dolor u opresión en el pecho.

Falta de aire.

Dolor que se extiende hacia la mandíbula, el hombro o el brazo izquierdo.

Sudoración fría.

Sensación urgente de evacuar.

También pueden presentarse:

Náuseas.

Mareo o desvanecimiento.

Dolor u opresión en el cuello.

Dolor en la mandíbula.

Dolor en la espalda.

¿Los síntomas son diferentes en mujeres?

Aunque el dolor en el pecho sigue siendo el síntoma más frecuente tanto en hombres como en mujeres, el especialista explicó que ellas suelen presentar manifestaciones menos evidentes.

Entre los síntomas atípicos destacan:

Malestar estomacal.

Dolor en la boca del estómago (epigastrio).

Náuseas.

Fatiga intensa.

Molestias gastrointestinales.

Estas manifestaciones pueden retrasar el diagnóstico al confundirse con otros padecimientos.

¿Por qué aumenta el riesgo después de los 45 años en mujeres?

Rangel Calzada explicó que, tras la menopausia, la disminución de estrógenos y progesterona reduce el efecto protector que estas hormonas ejercen sobre el sistema cardiovascular.

Como consecuencia, aumenta el riesgo de desarrollar:

Hipertensión arterial.

Aterosclerosis coronaria.

Resistencia a la insulina.

Colesterol elevado.

Sobrepeso.

¿Qué estudios recomienda un cardiólogo para prevenir un infarto?

El especialista recomendó que los hombres mayores de 40 años y las mujeres mayores de 45 años acudan a una valoración cardiológica para detectar factores de riesgo antes de presentar síntomas.

Entre los estudios recomendados se encuentran:

Perfil de lípidos (colesterol LDL, lipoproteína(a) y apolipoproteína B).

Glucosa en sangre.

Función renal.

Score de calcio coronario.

Evaluación clínica cardiovascular.

Prueba de esfuerzo para detectar alteraciones en el flujo sanguíneo y arritmias.

¿Qué hacer ante un posible infarto?

El especialista advirtió que, ante cualquiera de estos síntomas, no se debe recurrir a la automedicación.

La recomendación es acudir de inmediato a un servicio de urgencias que cuente con cardiología y sala de hemodinamia, ya que un cateterismo oportuno puede restablecer el flujo sanguíneo, limitar el daño al corazón y mejorar el pronóstico del paciente.