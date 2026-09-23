Cae a 1.2 la fecundidad en México; Sheinbaum pide analizar las causas

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y a la Agencia de Transformación Digital realizar un estudio con información desagregada que permita identificar qué factores están detrás de las decisiones de las nuevas generaciones respecto a la maternidad y paternidad.

Según la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, México cuenta con 130 millones 911 mil 314 habitantes en territorio nacional y la edad promedio de la población pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025. En el mismo periodo, el crecimiento poblacional fue de 0.7 por ciento.

En la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum señaló que existe un número creciente de parejas que decide no tener hijos, tener solamente uno o formar hogares unipersonales. Consideró necesario estudiar este comportamiento desde distintas disciplinas para determinar sus causas.

“Hay que entender, sociológicamente, con psicología social, con todas las especialidades, exactamente qué está pasando en los jóvenes que hoy deciden no tener hijos o solo tener un hijo”, planteó.

La tasa de fecundidad nacional pasó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024, mientras que la Ciudad de México registra el nivel más bajo, con 0.8. Baja California presenta una tasa de 1, y el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán reportan 1.1.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional (Camila Ayala Benabib)

Menos niños y una población de mayor edad

La presidenta mencionó que los cambios ya son visibles en la composición de la población. El grupo de cero a cuatro años representa 5.8 por ciento de los habitantes, una proporción menor respecto de quienes tienen entre cinco y nueve años.

“¿Qué va a pasar? Que cada vez hay menos niños y niñas, y todo esto es relevante para la planeación”, afirmó.

El fenómeno tiene implicaciones para la planeación de servicios públicos y para las proyecciones relacionadas con una población que tendrá una edad promedio cada vez mayor.

Sheinbaum señaló que las cifras del Inegi permiten contar con elementos para anticipar estos cambios y tomar decisiones a largo plazo.

La mandataria también subrayó que la disminución de la fecundidad no es exclusiva de México. Indicó que el fenómeno comenzó desde hace tiempo en Europa y que también se presenta en Estados Unidos y China, aunque en este último caso recordó que durante un periodo se aplicó una política que limitaba a las familias a tener un solo hijo.

Los factores que deben estudiarse, dijo, son los cambios en las condiciones de vida de los jóvenes y una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, situación que puede llevar a algunas de ellas a postergar la maternidad.

Ante la posibilidad de aplicar políticas públicas o campañas para fomentar que las parejas tengan más hijos, Sheinbaum evitó anunciar medidas concretas y señaló que primero debe conocerse con mayor precisión el origen de la tendencia.

Recordó que algunos gobiernos han ofrecido apoyos económicos por tener hijos y que también se han realizado campañas para promover la natalidad, sin que necesariamente hayan producido los resultados esperados.

Por ello, planteó que antes de decidir qué acciones emprender se debe analizar el fenómeno y sus causas. El objetivo, dijo, será determinar posteriormente qué puede hacer el país ante el crecimiento poblacional de apenas 0.7 por ciento.

Inegi también analizará el desplazamiento

Además del comportamiento de la fecundidad, Sheinbaum informó que solicitó al Inegi trabajar en torno a la población desplazada, estimada en 1.5 millones de personas.

Explicó que los desplazamientos pueden estar relacionados con fenómenos meteorológicos, violencia o inseguridad, por lo que se busca conocer con mayor precisión el movimiento de estas personas.

La presidenta indicó que una de las cuestiones que se deberán resolver es si las herramientas estadísticas actuales permiten saber hacia dónde se trasladaron las personas desplazadas o de dónde llegaron, o si será necesario realizar una encuesta específica.

En materia de distribución poblacional, señaló que el Estado de México mantiene la mayor cantidad de habitantes, con 17.5 millones, mientras la Ciudad de México cuenta con 9.2 millones. Campeche, Baja California Sur y Colima son las únicas entidades con menos de un millón de habitantes.