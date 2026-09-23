INE recomienda fortalecer programas partidistas para impulsar el liderazgo político de las mujeres

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE

La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación (CIGyND) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó diversas recomendaciones a los Programas Anuales de Trabajo (PAT) 2026 de seis partidos políticos: PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena.

Las observaciones están relacionadas con el ejercicio del 3 % del financiamiento público ordinario que los partidos deben destinar a actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.

La presidenta de la CIGyND, consejera Carla Humphrey Jordan, señaló que el análisis de los PAT permite conocer los objetivos, metas y actividades planteados por los partidos para fomentar y fortalecer la participación política de las mujeres, además de identificar avances y áreas de oportunidad en la planeación partidista en materia de género.

De acuerdo con la consejera, las recomendaciones representan oportunidades para reforzar las estrategias de los partidos desde una perspectiva de igualdad sustantiva, interseccionalidad y prevención y erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

Humphrey Jordan también llamó a las fuerzas políticas a fortalecer la planeación de sus programas de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Sostuvo que los recursos destinados a estas actividades constituyen una inversión para consolidar la igualdad sustantiva y brindar a las mujeres herramientas para participar en la vida pública y política en condiciones de igualdad.

Recomendaciones a los partidos

Las recomendaciones fueron emitidas en términos de los Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la VPMRG y derivaron de la revisión de los PAT remitidos por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND).

El análisis incorporó las perspectivas de género, derechos humanos, igualdad sustantiva, transversalización, interculturalidad e interseccionalidad. También se consideraron aspectos como la población objetivo, el alcance territorial, la accesibilidad y los mecanismos de seguimiento, así como la congruencia entre diagnósticos, objetivos, acciones, metas e indicadores.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Fortalecer los diagnósticos y la información metodológica de los proyectos.

Mejorar la congruencia entre objetivos, actividades, metas e indicadores.

Desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación.

Delimitar con mayor precisión la población beneficiaria y el alcance territorial.

Incorporar medidas de accesibilidad y enfoques diferenciados.

Articular los subrubros de capacitación, investigación y difusión.

Reforzar las acciones relacionadas con la participación de las mujeres al interior de los partidos políticos.

Mejorar la difusión de información sobre las actividades financiadas con estos recursos.

La UTIGyND y la UTF darán seguimiento institucional a diversas de estas recomendaciones.

Capacitación y transparencia

La Comisión también destacó la necesidad de capacitar a las personas responsables de la planeación, ejecución, control y seguimiento de los PAT. Los contenidos deberán abordar la elaboración de diagnósticos, la definición de la población beneficiaria, el seguimiento de resultados y la incorporación de las perspectivas de género y los enfoques interseccional e intercultural.

Asimismo, la CIGyND instruyó a la UTIGyND a coordinar la definición de contenidos y solicitar la colaboración de la UTF para incorporar, dentro de los 60 días naturales posteriores a la aprobación, un banner en el Portal de Fiscalización.

En ese espacio se difundirá información sobre el ejercicio de los recursos destinados a la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, así como los avances y resultados de los PAT mediante boletines, infografías, materiales gráficos, indicadores y numeralia.

Con estas acciones, el INE busca fortalecer el seguimiento al uso de los recursos destinados a promover la participación política de las mujeres y mejorar la planeación partidista en materia de igualdad de género.