Huracán Polo mantiene su avance frente a costas del Pacífico mexicano como categoría 4

Huracán Polo

El huracán Polo, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mantiene este día su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano, con efectos principalmente en entidades del occidente y sur del país.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, con rachas de hasta 295 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el norte a una velocidad de 4 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

También permanece activa una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Lluvias intensas y fuertes vientos

La circulación de Polo favorecerá lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, el oeste y la costa de Michoacán, así como en la costa y el oeste de Guerrero.

En el oeste de Oaxaca se pronostican lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros.

Además, se esperan vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. En las costas de Jalisco y el oeste de Oaxaca se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, que disminuirán durante el día en esta última entidad.

Uno de los principales riesgos asociados al sistema será el oleaje elevado. Se pronostican olas de entre 7 y 9 metros de altura, sin descartar mayores dimensiones, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. En Oaxaca y Jalisco se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros.

Autoridades piden extremar precauciones

El SMN advirtió que las precipitaciones ocasionadas por Polo podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas costeras y regiones susceptibles a inundaciones y deslaves.