IMSS: en cuatro de bebés fallecidos en Durango, se confirmó la presencia de bacteria

Caso de los 5 bebes muertos en Durango: La doctora Adriana Toriz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS señaló que en cuatro bebés se identificó presencia de una bacteria asociada a un brote en la UCIN del HGZ No.1, en un caso no se identificó, y seis bebés ya fueron dados de alta y ya están en sus casas, con sus familias (@Tu_IMSS)

La doctora Adriana Toriz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del Seguro Social, detalló que de los cinco recién nacidos que lamentablemente fallecieron (en el HGZ No. 1 en Durango), en cuatro, se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote, en tanto que en un quinto caso, los estudios no identificaron la bacteria asociada al brote.

La doctora Adriana Toríz, reiteró a nombre propio y de la Institución, la solidaridad con las familias de los recién nacidos que lamentablemente fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en Durango.

La relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa en análisis y se dará a conocer primero a las familias, estableció.

Asimismo, mencionó que del total de los once recién nacidos (atendidos todos ellos del 1o al 19 de septiembre), los restantes seis bebés, ya fueron dados de alta, y en ninguno de ellos se identificó la bacteria (sensible a antibióticos de uso habitual), la cual fue asociada al brote. Los bebés, ya se encuentran en sus casas con sus familias.

Ante los acontecimientos registrados indicó que tanto el Seguro Social como las autoridades sanitarias federales decidieron ampliar la vigilancia microbiológica y los estudios a todo el Hospital Hospital General de Zona No. 1, en el estado de Durango, y en especial en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), y adelantó que “de todos los estudios realizados, hasta el momento la bacteria no ha sido identificada en ningún área hospitalaria.

Es importante mencionar que por las condiciones graves en las que nacieron los once recién nacidos con condiciones graves, fue que requirieron ser atendidos en la UCIN.

La doctora Adriana Toríz recordó que la investigación clínica, epidemiológica y sanitaria está a cargo del personal del IMSS, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), al tiempo de que subrayó que en la UCIN como protocolo, se realizan y realizaron estudios de laboratorio diariamente durante la estancia de los recién nacidos.

“Queremos reiterar que el espacio físico de la UCIN ha permanecido cerrado durante toda la investigación”.

En este contexto, la doctora Toríz, desmintió versiones en el sentido de que una paciente adolescente atendida recientemente en el hospital haya presentado la bacteria, “la paciente recibe el tratamiento y seguimiento correspondientes”.

Por lo que se refiere al abasto: autoridades sanitarias a nivel federal, estatal y del IMSS, realizaron una búsqueda exhaustiva de los medicamentos e insumos necesarios para la atención, la limpieza y la desinfección, y en la revisión se “confirmó que había y hay suficiencia para la atención de los pacientes”.

En seguimiento a este caso, señaló que el titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Jorge Marengo, se ha trasladado al estado de Durango para brindar acompañamiento y atención personal a las familias.

“El Instituto estará presente para ellas en todo momento”, además de que enfatizó, el Seguro Social continúa colaborando con las autoridades sanitarias para identificar el origen del brote, y mantendrá vigilancia epidemiológica e informará conforme cuente con resultados concluyentes.