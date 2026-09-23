Confirma Sheinbaum asistencia a cumbre de APEC en China (Camila Ayala Benabib)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que viajará a China en noviembre para participar en la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar los días 18 y 19 de ese mes en la ciudad de Shenzhen.

La mandataria explicó que su participación está relacionada con la responsabilidad que asumirá México como sede del foro en 2028, por lo que acudirá al encuentro para recibir la estafeta correspondiente.

APEC reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico y tiene entre sus objetivos promover la cooperación económica, el comercio y la integración regional. China está a cargo de los trabajos del mecanismo durante 2026, mientras que Vietnam será anfitrión en 2027 y México lo hará en 2028.

La designación de México como sede para 2028 fue acordada por los líderes de las economías integrantes durante la reunión realizada en Corea del Sur en 2025 y posteriormente quedó asentada en la declaración oficial del foro.

El encuentro de Shenzhen permitirá a la delegación mexicana participar en las conversaciones de APEC correspondientes a 2026 y, al mismo tiempo, iniciar el proceso de transición hacia la organización del foro que tendrá como sede a México dos años después.

Los asuntos que aborda el mecanismo son el comercio, la innovación, las cadenas de suministro, la digitalización y la cooperación económica.

Pendiente su participación en la Cumbre Iberoamericana

Además del viaje a China, Sheinbaum recibió una invitación para participar en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre. Sin embargo, hasta ahora la presidenta no ha confirmado si acudirá a ese encuentro.

La mandataria señaló que las salidas internacionales de su gobierno se determinan de acuerdo con las circunstancias y con los momentos que considera adecuados.

Sus declaraciones ocurrieron después de que se le preguntara por su decisión de no asistir esta semana a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realiza en Nueva York.

Sheinbaum explicó que existen distintos momentos para decidir la participación en este tipo de encuentros y afirmó que “hay momentos y momentos donde uno decide si ir o no ir, consideré que este no era un momento de asistir a la asamblea”.

También recordó que el año pasado tampoco acudió personalmente a la Asamblea General de la ONU. Con la ausencia de este año, serían ocho años consecutivos en los que un presidente de México no participa de manera presencial en ese encuentro internacional.