Huracán Polo baja a categoría 4: ¿Qué estados están en alerta este 23 de septiembre?

Huracán Polo La intensidad del ciclón disminuye una categoría. (cuartoscuro)

El huracán Polo, el cual alcanzó la máxima categoría durante la mañana del martes, ha disminuido su intensidad este miércoles 23 de septiembre. Continúa su trayectoria por el Océano Pacífico.

¿Cómo va el huracán Polo?

Después de pasar rápidamente de un huracán categoría 1 el pasado lunes a un peligroso categoría 5 durante la madrugada del martes, este miércoles el huracán Polo disminuyó su intensidad por una categoría en su trayecto por el oeste de México.

Aun así, un huracán categoría 4 puede sigue siendo calificado como peligroso y puede resultar en vientos de más de 250 Kilómetros por hora que arrasan árboles y letreros y que pueden causar daño significativo a paredes y techos. Por lo mismo, varios estados con costas en el Pacífico mantienen sus alertas.

El ojo del huracán de encuentra a 300 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero y a 540 km al sureste de Manzanillo, Colima. Provocará precipitación intensa en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En este último estado, los municipios de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Sierra y la región Montaña en el estado de Guerrero mantienen la suspensión de clases.

Su trayectoria parece continuar paralela al país, por lo que no se prevé que azote ninguna costa hasta el momento.

⚠️ #Polo ahora como #Huracán de categoría 4 ⚠️ ▪️ A 300 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 540 km al sureste de Manzanillo, #Colima. ▪️ #Lluvias puntuales intensas en #Jalisco (sur), #Colima, #Michoacán (oeste y costa) y #Guerrero (costa y oeste); puntuales muy fuertes en #Oaxaca (oeste). ▪️ Vientos máximos sostenidos de 250 km/h, rachas de 305 km/h y desplazamiento hacia el norte a 4 km/h. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 23, 2026

Protección Civil da las siguientes recomendaciones a personas que habiten en uno de los estados afectados por el huracán.