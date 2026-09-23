Detienen a “Don Flaco”, gracias intercambio de información con el FBI y la DEA

Detienen a “Don Flaco”

En un operativo conjunto, autoridades mexicanas detuvieron este día en la alcaldía Cuauhtémoc a José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, quien es requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La detención fue realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, José Ángel “N” es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos.

El detenido también había sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La captura se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición, por lo que el detenido quedó sujeto al procedimiento correspondiente ante las autoridades mexicanas.

Las instituciones participantes señalaron que la operación forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional para combatir las estructuras financieras y logísticas vinculadas con organizaciones criminales y el tráfico de drogas.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que la colaboración con sus contrapartes internacionales se realiza bajo el principio de respeto a la soberanía nacional y conforme a los procedimientos legales aplicables.