Sheinbaum responde a Trump: también hay consumo de drogas y producción de armas en EU (Sáshenka Gutiérrez/EFE)





La presidenta Claudia Sheinbaum defendió las acciones del Gobierno de México contra los cárteles y sostuvo que, pese a los recientes señalamientos del mandatario estadounidense Donald Trump, ambos países mantienen mecanismos de coordinación en materia de seguridad.

La mandataria respondió a las declaraciones realizadas por Trump ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde calificó a México como el “epicentro” de la violencia relacionada con los cárteles y cuestionó la situación de seguridad en la frontera.

Sheinbaum pidió considerar el mensaje completo del presidente estadounidense, al señalar que algunas interpretaciones de sus declaraciones se concentran únicamente en una parte de lo expresado.

“Nosotros también estamos combatiendo a los cárteles”, afirmó la presidenta, quien reiteró que la estrategia de su administración contempla acciones contra las organizaciones criminales.

Evita confrontación con Washington

Al referirse a los problemas de seguridad y narcotráfico que existen en ambos lados de la frontera, Sheinbaum planteó que México también podría formular cuestionamientos sobre la situación en Estados Unidos.

“Yo podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas’, o podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’”, expresó.

La presidenta, sin embargo, aclaró que no recurrirá a esos argumentos para establecer una confrontación con la administración estadounidense, debido a la relación que actualmente mantienen los dos gobiernos.

“Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente Trump y con el gobierno de Estados Unidos”, señaló.

La respuesta se produjo un día después del discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU, en el que endureció sus señalamientos sobre los cárteles y sostuvo que era inaceptable compartir frontera con un territorio que, según sus declaraciones, estaría bajo control del crimen organizado.

El mandatario estadounidense también planteó una estrategia de mayor presión contra los grupos delictivos y mencionó el uso de la fuerza militar como una de las herramientas de su administración para combatir el narcotráfico.

México insiste en cooperación bilateral

Frente a esos planteamientos, la presidenta sostuvo que México continuará con las acciones contra los grupos criminales y mantendrá la coordinación con Washington.

“Entonces estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando”, afirmó.

Sheinbaum también destacó que, además de los señalamientos de Trump, en su intervención ante la ONU hubo referencias a los canales de entendimiento entre ambos gobiernos, aspecto que, consideró, no siempre ha sido recogido en las interpretaciones sobre el discurso.

La posición del Gobierno de México, de acuerdo con lo expuesto por la presidenta, consiste en mantener la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad sin convertir las diferencias sobre narcotráfico y crimen organizado en una confrontación diplomática.

La mandataria ha planteado previamente que el combate al tráfico de drogas debe acompañarse de medidas para contener el flujo de armas hacia México, mientras que Estados Unidos debe atender el consumo y la distribución de sustancias ilícitas dentro de su territorio.