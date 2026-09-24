Beca Rita Cetina en octubre 2026: los requisitos que no se te pueden pasar para asegurar tu apoyo

Si tienes a un estudiante en casa, seguro estás a la espera de que se anuncie el registro para la Beca Rita Cetina.

Con la llegada de octubre 2026, las autoridades abrirán de nuevo el portal oficial para recibir las solicitudes de miles de familias que buscan aliviar el bolsillo a la hora de pagar uniformes, útiles y traslados diarios.

Por eso, entender con anticipación qué te van a pedir es el mejor atajo para evitar vueltas innecesarias o quedarte fuera de la convocatoria por un detalle de último minuto.

Documentos que debes tener a la mano antes de iniciar la solicitud

El registro se realiza de forma digital mediante la plataforma oficial del programa, lo que facilita las cosas si ya tienes todo escaneado o en fotos bien legibles desde tu celular.

Para que la inscripción a la Beca Rita Cetina sea agil, es importante diferenciar los documentos del alumno de los de la madre, padre o tutor responsable.

Documentos del estudiante

CURP del alumno: Debe estar certificada y ser la versión más reciente emitida por el RENAPO

Debe estar certificada y ser la versión más reciente emitida por el RENAPO Comprobante de estudios: Sirve la constancia de inscripción reciente, la boleta de calificaciones oficial o la credencial vigente que acredite que cursa el ciclo escolar actual en una escuela pública

Documentos del padre, madre o tutor

Identificación oficial vigente: Credencial de elector, pasaporte o cédula profesional

Credencial de elector, pasaporte o cédula profesional CURP del tutor: Igual que en el caso del estudiante, debe ser el documento actualizado

Igual que en el caso del estudiante, debe ser el documento actualizado Comprobante de domicilio no mayor a tres meses: Puedes usar recibos de agua, luz, predial o teléfono fijo

Puedes usar recibos de agua, luz, predial o teléfono fijo Acta de nacimiento: Un documento básico que acredita el parentesco o la tutoría legal

Claves para completar el registro en línea sin morir en el intento

Uno de los errores más comunes al intentar obtener la beca para estudiantes de secundaria es ingresar los datos con prisa. Las autoridades han insistido en que la información registrada debe coincidir de manera exacta con los documentos oficiales, ya que una sola letra equivocada en el nombre o un número mal puesto en el CURP puede congelar el trámite mientras se hace la aclaración.

El proceso arranca creando una cuenta de usuario dentro del sitio institucional con un correo electrónico que utilices seguido y un número celular activo. A través de esos medios te llegarán los avisos de confirmación, así como las fechas de entrega de tarjetas una vez que la solicitud sea aprobada.

Una vez creada la cuenta, el sistema te irá guiando para subir los archivos en formatos sencillos como PDF o imagen JPG, cuidando siempre que la información sea visible y no se vea borrosa.

Si vives en una zona donde la conectividad a internet es limitada o no cuentas con un dispositivo para hacer el proceso en casa, las dependencias suelen desplegar servidores públicos en los planteles educativos para apoyar a las familias de forma presencial.

Estar al pendiente de las avisos en la escuela de tus hijos te ahorrará tiempo y te dará la tranquilidad de haber completado el proceso de forma correcta antes de que cierre la plataforma a finales de mes.