Ganan presencia mujeres en la seguridad privada en México: Armour King

Cada vez hay más mujeres en labores de seguridad privada

La participación de mujeres en la seguridad privada en México ha aumentado en funciones operativas que durante años estuvieron ocupadas principalmente por hombres y el l Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es un ejemplo de ello.

De acuerdo con datos de Armour King, en los servicios que presta dentro del AICM participan 783 mujeres y 692 hombres. La cifra coloca a las mujeres como mayoría dentro de esta plantilla, en un sector donde tradicionalmente los puestos de vigilancia y seguridad han tenido una participación masculina predominante.

A nivel nacional, aproximadamente 40 por ciento de la plantilla de Armour King está integrada por mujeres, tanto en áreas administrativas como en funciones relacionadas con la operación de seguridad.

La incorporación de mujeres a la seguridad privada no se limita a puestos administrativos. Cada vez tienen mayor presencia en actividades operativas, vigilancia y atención dentro de instalaciones que requieren personal especializado.

El caso de Armour King en el AICM permite observar esta modificación en la composición de las plantillas de una empresa de seguridad privada en México.

“Nos enfocamos en que cada persona que se suma a Armour King encuentre las mismas oportunidades de desarrollo, sin distinción de género. Los resultados que vemos hoy en el AICM son un reflejo de esa filosofía de trabajo”, señaló la responsable de Reclutamiento de la compañía.

La participación de mujeres en estas actividades también está relacionada con los procesos de capacitación y profesionalización que requiere actualmente la industria de la seguridad privada en México.

Este tipo de mecanismos considera aspectos que van más allá de incorporar mujeres a una organización, al contemplar condiciones de permanencia, desarrollo profesional y no discriminación.

Para el sector de la seguridad privada, donde la participación masculina ha sido históricamente mayoritaria, el incremento de mujeres en funciones operativas representa uno de los cambios que se observan en la conformación de las plantillas laborales.

El caso de Armour King en el AICM muestra cómo las mujeres han adquirido una mayor presencia en actividades de seguridad y vigilancia, mientras las empresas del sector incorporan políticas relacionadas con igualdad laboral y oportunidades de desarrollo.

Además de la composición de su plantilla, Armour King cuenta con una certificación bajo la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, relacionada con prácticas de igualdad de oportunidades y condiciones laborales.