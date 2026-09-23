¿Habrá huelga en Aeroméxico? Esto es lo que piden los pilotos y las claves del conflicto (@Aeromexico)

El 23 de septiembre, pilotos de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) se manifestaron de manera pacífica afuera de las instalaciones de la Torre Mapfre en Paseo de la Reforma 243. Los pilotos demandan una revisión de su contrato colectivo de trabajo.

Actualmente, Aeroméxico es la tercera empresa con mayor volumen de pasajeros en México; sin embargo, enfrenta otros problemas como las demandas de sus pilotos, mientras que se encuentra en revisión por la vulneración de datos de sus clientes.

¿Cuándo estallaría la huelga y cuál es el estado actual de la negociación?

La revisión contractual para llegar a un acuerdo salarial entre los pilotos y la aerolínea tiene como fecha límite el 30 de septiembre; de vencer el aplazamiento, se iniciaría la huelga el próximo 1 de octubre.

Por otro lado, Aeroméxico ha señalado que tanto la aerolínea como la ASPA han mantenido diversas reuniones con las autoridades competentes para llegar a un acuerdo sobre los términos y condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo.

El último reporte es que Aeroméxico planteó un aumento salarial de 3.2%, el cual fue rechazado por los pilotos debido a que consideran estar lejos de atender las necesidades de los trabajadores.

De acuerdo a José Suárez, vocero de ASPA, esa propuesta se encuentra por debajo de lo esperado, ya que los pilotos arrastran alrededor del 11% de pérdida de poder adquisitivo.

Hasta el momento, las negociaciones siguen abiertas y el sindicato está abierto a llegar a una propuesta adecuada antes del 1 de octubre.

¿Qué están pidiendo los pilotos de la ASPA para evitar el paro de labores?

La ASPA está conformada por mil 632 capitanes de Aeroméxico, quienes buscan mejoras en salarios y prestaciones, además de las condiciones de descanso y el cierre de la brecha salarial entre dos modelos de contrato que tienen.

Durante la pandemia de Covid-19, Aeroméxico reestructuró convenios con ASPA y sus demás sindicatos, por lo que se redujeron sueldos y prestaciones a los trabajadores, con el fin de que la empresa pudiera afrontar la caída de ingresos. Es por eso que el sindicato alega haber perdido desde entonces un poder adquisitivo del 11%.

El sindicato ha informado que, a pesar de estar conscientes del aumento de precio de los combustibles, saben que la aerolínea cuenta con la solvencia económica para otorgar una mejora salarial y de condiciones de trabajo.

Sostienen que estas mejoras no son solo para construir certeza entre los trabajadores, sino también para todo el público usuario que utiliza este medio de transporte.