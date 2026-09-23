Temporada de influenza: ¿cuándo empieza y dónde te puedes vacunar?

Temporada de influenza 2026. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 11FEBRERO2026.- La Clínica Multidisciplinaria de Salud de la UAEMÉX llevó a cabo la Campaña de Vacunación dirigido a la comunidad universitaria y público en general, aplicando Triple Viral, Neumococo, COVID e Influenza. En el lugar se registró una larga fila para poderse aplicar alguna de estas vacunas. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

La temporada de influenza está próxima a comenzar, iniciando en el mes de octubre y pudiendo continuar hasta mayo, siendo el año pasado uno en que el embate de la enfermedad fue más más fuerte en comparación a años anteriores, iniciando precisamente en octubre de 2025 y terminando a inicios del mes de abril de 2026.

¿Cuándo inicia y acaba la temporada de influenza en México?

La temporada de influenza estacional en México comienza en octubre y se anticipan los esfuerzos de vacunación y prevención debido al cambio de temperaturas fuertes en ese mes con la llegada del invierno.

Comúnmente se espera a que la temporada acabe en marzo, pero puede llegarse a extender, como lo ocurrido en este mismo año al llegar hasta abril, mientras que el mayor número de casos suelen concentrarse durante enero y febrero, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

¿Por qué aumentan los casos de influenza durante esta temporada?

Durante el invierno, la circulación de enfermedades respiratorias aumenta. De hecho, en enero de 2026, Samuel Ponce de León Rosales, académico de la Facultad de Medicina y coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM, señaló que la influenza era la enfermedad respiratoria más frecuente en ese momento, por encima de la Covid-19 y la infección por virus sincitial respiratorio (VSR). El especialista anticipó entonces un periodo particularmente fuerte de influenza durante ese invierno.

¿Dónde vacunarse contra la influenza estacional?

La vacuna contra la influenza puede ofrecerse de manera gratuita, esto en las unidades médicas públicas y en centros de salud. Además, se debe tomar en cuenta que tanto La Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE participan activamente en campañas de vacunación durante esta temporada invernal.

La Asociación Mexicana de Vacunología igualmente recomienda que la vacuna se aplique de diferentes maneras en cuanto a frecuencia y dosis:

Niños de 6 meses a 8 años: 1 o 2 dosis, dependiendo de si se ha aplicado anteriormente. Se recomienda aplicar dos dosis con una diferencia de 4 semanas, si nunca ha recibido la vacuna.

1 o 2 dosis, dependiendo de si se ha aplicado anteriormente. Se recomienda aplicar dos dosis con una diferencia de 4 semanas, si nunca ha recibido la vacuna. Niños, adolescentes y adultos: Una sola dosis en cada temporada de influenza a partir de los 9 años de edad.

Una sola dosis en cada temporada de influenza a partir de los 9 años de edad. En personas embarazadas: Una dosis en cada temporada.

¿Para quiénes existe mayor riesgo de complicaciones al contraer influenza?

De manera general, es importante señalar que se recomienda la vacunación contra la influenza de forma anual para personas de 6 meses de edad en adelante, pero debe ser prioritaria la vacunación para personas con mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave y complicaciones por influenza y entre este grupo se encuentran:

Niñas y niños menores de cinco años , especialmente de seis a 24 meses.

, especialmente de seis a 24 meses. Adultos mayores de 65 años .

. Mujeres embarazadas o en periodo de puerperio: Temporada después del parto que dura entre 6 a 8 semanas.

o en periodo de puerperio: Temporada después del parto que dura entre 6 a 8 semanas. Personal del sector salud

Personas con enfermedades crónicas:

Diabetes



Hipertensión



Obesidad



Asma



Enfermedades cardíacas



VIH

Síntomas y prevención en la temporada de influenza en 2026

Las principales medidas de prevención para evitar contraer influenza no solo tienen que ver con higiene personal, pues también se recomienda evitar la automedicación:

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón

Usar gel antibacterial.

Evitar la automedicación, especialmente con antibióticos o antivirales sin prescripción médica. Los antibióticos no eliminan el virus.

Abrigarse de manera adecuada ante la baja de temperaturas.

Cubrir nariz y boca con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar.

Permanecer en casa ante la aparición de síntomas respiratorios.

Mantener ventilados los espacios cerrados.

Para identificar si se padece influenza, algunos de los síntomas más comúnes incluyen:

Aparición repentina de fiebre (superior a 38 grados).

Dolor muscular.

Dolor de garganta.

Tos seca.

Dolor de cabeza.

Secreción nasal.

Dolor ocular.

Sensibilidad a la luz.

Los síntomas pueden extenderse hasta 5 días, pero comúnmente suelen ser de 2 a 3 días. La recuperación es rápida, pero en algunos casos puede presentarse falta de fuerza o energía durante varias semanas.