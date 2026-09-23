Sheinbaum fija en 2 mil 400 km la meta ferroviaria del sexenio

Supervisan Sheinbaum y Delfina Gómez avances del Tren México-Pachuca





El gobierno de Claudia Sheinbaum contempla construir 2 mil 400 kilómetros de vías ferroviarias durante el sexenio, con una inversión estimada en 750 mil millones de pesos, como parte de la estrategia para ampliar nuevamente el transporte de pasajeros por tren y desarrollar infraestructura de carga.

Durante la conferencia matutina, la presidenta señaló que con la actual administración comenzó el rescate de los trenes de pasajeros y presentó un balance de los proyectos que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo.

Del total proyectado, mil 600 kilómetros corresponden a los llamados trenes del norte, mientras que el programa también incluye 250 kilómetros para la ruta de carga del Tren Maya y 550 kilómetros de ampliación del Tren Interoceánico.

Las obras que forman parte del programa son los corredores México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, además de los proyectos ferroviarios que buscan conectar la capital con otras regiones del país.

Actualmente hay 787 kilómetros de vías en construcción y se prevé que otros 810 kilómetros comiencen trabajos próximamente. Hasta ahora, dos rutas ya fueron inauguradas: El Insurgente, entre Ciudad de México y Toluca, en el tramo de Vasco de Quiroga a Observatorio, y el servicio de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

México-Pachuca registra el mayor avance

Las rutas que actualmente se encuentran en construcción son la México-Pachuca, que reporta un avance físico de 45.03 por ciento y cuenta con un presupuesto de 47 mil millones de pesos. El proyecto contempla además 10 kilómetros de vía elevada.

El corredor México-Querétaro registra un avance de 30.38 por ciento y tiene prevista una inversión de 143 mil millones de pesos. Para ambos proyectos, el gobierno federal mantiene como objetivo que puedan iniciar operaciones, de manera parcial o total, durante 2027.

El tramo Querétaro-Irapuato presenta un avance de 22.26 por ciento. La obra tendrá una longitud de 108 kilómetros y una inversión de 47 mil 713 millones de pesos.

En tanto, Saltillo-Nuevo Laredo registra un avance de 10 por ciento. Estos cuatro corredores —AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo— conforman la primera fase de los trenes del norte y suman cerca de 786 kilómetros.

La estrategia también contempla rutas que conecten a la Ciudad de México con Nuevo Laredo y Guadalajara, así como enlaces entre ciudades y regiones del centro y norte del país. De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, los trenes de pasajeros podrían alcanzar velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora, dependiendo de las características de cada corredor.

Proyectos buscan atender viajes entre regiones

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público, Andrés Lajous Loaeza, explicó que la red ferroviaria pretende conectar grandes zonas metropolitanas y también mejorar la comunicación dentro de ellas. Estimó que las nuevas rutas permitirán atender a una población de 41.3 millones de personas.

De acuerdo con sus estimaciones, alrededor de 220 mil personas utilizarían diariamente los distintos servicios ferroviarios, mientras que los trenes podrían absorber parte de los casi un millón de viajes que actualmente se realizan en autotransporte entre las poblaciones involucradas.

Lajous señaló que la operación ferroviaria permitiría evitar la generación de 360 toneladas de contaminantes al año, equivalente a 50 por ciento de lo que actualmente se genera, según los datos presentados durante la conferencia.

En el caso del tren México-Querétaro, el proyecto está planteado para mejorar la movilidad entre ambas ciudades y atender los desplazamientos cotidianos, con una población estimada de 1.5 millones de personas beneficiadas.

Los trabajos incluyen la liberación del derecho de vía. Hasta ahora se han liberado 31.2 millones de metros cuadrados: 68 por ciento corresponde a derecho de vía histórico, 15 por ciento a propiedad social y 17 por ciento a propiedad privada.

Sheinbaum explicó que este proceso requiere coordinación con las comunidades y la construcción de acuerdos para disponer de los terrenos necesarios para las nuevas rutas.

En materia laboral, durante los dos primeros años de la administración se han generado 88 mil 800 empleos relacionados con estos proyectos y actualmente existe una fuerza laboral de 37 mil trabajadores, según los datos presentados.

Otra estimación difundida durante la presentación ubicó en alrededor de 60 mil los empleos directos que generan actualmente las obras ferroviarias y calculó que, al considerar al menos un puesto indirecto por cada empleo directo, el impacto podría alcanzar unos 120 mil puestos vinculados con los proyectos.

La administración federal plantea que la expansión de la red ferroviaria permita ampliar las alternativas de movilidad, reducir tiempos de traslado y emisiones contaminantes, además de fortalecer la conexión entre ciudades y comunidades del país.