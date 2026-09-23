¿Sí va a regresar el ascenso y descenso a la Liga MX? Esto dice la iniciativa que se discutirá en el Senado

Senado de la República La iniciativa ya se encuentra en el Senado para comenzar a ser evaluada sobre el regreso del ascenso y descenso de competencias deportivas. (Andrea Murcia Monsivais)

La discusión por la regulación de las competencias deportivas en México continúa en el Senado siendo el ascenso y descenso como uno de sus principales ejes actuales. Después de ser discutida en el senado, la propuesta quedó redactada para ser analizada por las comisiones de estudio. De acuerdo con el texto, se busca que en el deporte profesional se debe de garantizar mecanismos que permitan a los clubes el ascenso y descenso con un formato de competencia.

¿Qué dice la inactiva del Senado sobre el regreso del ascenso y descenso?

Tras ser firmada por 10 legisladores de diferentes grupos, la iniciativa ya se encuentra en el Senado de la República para su próxima discusión, análisis y posterior votación.

El documento señala que “Cuando existan dos o más categorías, divisiones o equivalentes, que formen parte de una misma estructura nacional de carácter profesional deben establecer un mecanismo de competencia que permita y garantice la promoción del ascenso y descenso de equipos o clubes entre las categorías o equivalentes, considerando todas las divisiones, sin excepción alguna”.

De acuerdo con este texto, se busca que las competencias deportivas a nivel profesional prioricen el mérito así como la igualdad de condiciones para un mejor desarrollo.

¿Cuándo se discutirá la iniciativa del ascenso y qué se necesita para que se apruebe?

La iniciativa para establecer mecanismos de ascenso y descenso entre las categorías del deporte profesional, que tiene entre sus principales referencias al futbol mexicano, llegará formalmente al Senado de la República durante la sesión de este miércoles 23 de septiembre de 2026.

La propuesta busca modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte para incorporar el mérito deportivo y establecer mecanismos de movilidad entre categorías. El planteamiento se enmarca en la discusión que abrió el Senado sobre la suspensión del ascenso y descenso en el futbol mexicano de Liga MX.

Una vez que la Mesa Directiva determine las comisiones encargadas de estudiar la propuesta, comenzará la etapa técnica del proceso legislativo.

Las comisiones deberán analizar el contenido, discutir las modificaciones propuestas y, en su caso, elaborar un dictamen que determine si el proyecto debe avanzar al Pleno. El propio Senado señala que su sistema de transparencia registra tanto las comisiones a las que se turnan las iniciativas como los dictámenes y las fechas en que éstos son aprobados.

Si el Senado funciona como Cámara de origen y el Pleno aprueba el proyecto, éste deberá ser enviado a la Cámara de Diputados para que actúe como Cámara revisora. El artículo 72 de la Constitución establece que los proyectos de ley deben discutirse sucesivamente en ambas cámaras. Si los diputados lo aprueban en los mismos términos, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para una última etapa y una posible publicación en el Diario Oficial de la Nacional.