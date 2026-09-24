Apoyo para mujeres embarazadas: Guía para recibir $1,200 pesos bimestrales en CDMX

La maternidad viene acompañada de muchísimas ilusiones, antojos y, seamos honestos, un montón de gastos que no siempre estaban contemplados. Con el objetivo de ayudar a las futuras mamás en la CDMX, las autoridades locales mantienen activo un programa de respaldo social que deposita un apoyo económico para embarazadas de $1,200 pesos bimestrales.

Si estás esperando a tu bebé o conoces a alguien que ande en la dulce espera, pon atención, porque conseguir esta ayuda del gobierno es más sencillo de lo que parece si llevas los papeles correctos desde el primer intento.

¿De qué va este programa social en CDMX?

Esta iniciativa fue diseñada para aligerar la carga financiera durante la gestación y garantizar que las mujeres accedan a sus revisiones médicas sin que el bolsillo sea un obstáculo. No se trata solo del depósito de dinero; el beneficio busca conectar a las beneficiarias con la red de salud pública de la Ciudad de México para asegurar que tanto la mamá como el bebé lleven un seguimiento médico adecuado.

El pago se entrega a través de una tarjeta de apoyo social de forma periódica y para el registro, este es el listado exacto de los requisitos que te van a pedir.

Documentos clave que debes tener a la mano

Para iniciar tu expediente sin contratiempos, junta estos papeles en original y copia. Tener todo en orden desde el día uno es el secreto para que validen tu solicitud rapidito:

Identificación oficial vigente: Puede ser tu credencial del INE, pasaporte o cédula profesional

Puede ser tu credencial del INE, pasaporte o cédula profesional Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses de antigüedad (recibo de luz, agua, predial o teléfono fijo)

No mayor a tres meses de antigüedad (recibo de luz, agua, predial o teléfono fijo) Clave Única de Registro de Población (CURP): Asegúrate de que esté actualizada en el portal oficial

Asegúrate de que esté actualizada en el portal oficial Constancia médica de embarazo: Este documento es indispensable. Debe ser emitido por un centro de salud público o una institución oficial que certifique las semanas de gestación

Paso a paso para completar tu registro

Una vez que tengas tu carpeta lista, el trámite se realiza acudiendo a las sedes de atención ciudadana o módulos asignados por las autoridades de la CDMX.

Ubica tu módulo: Revisa la convocatoria oficial para identificar el módulo de atención más cercano a tu alcaldía Entrega de expediente: Acude con tu documentación completa. El personal revisará que los datos de tu constancia médica de embarazo coincidan con tu identificación Validación de datos: Una vez cotejada la información, te entregarán un comprobante de registro con tu número de folio Entrega del plástico: Al ser aprobada tu solicitud, te avisarán la fecha y el lugar para recoger la tarjeta donde recibirás la ayuda de 1200 pesos

Estar informada y actuar a tiempo marca la diferencia para disfrutar de tu embarazo con mayor tranquilidad y un respaldo financiero seguro.