¡Contraataca Noroña! advierte que grabará públicamente a las personas que lo videograben o lo confronten

Gerardo Fernández Noroña ahora grabará a quienes lo confronten públicamente (Mario Jasso)

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que comenzará a grabar y exhibir públicamente a las personas que lo videograben, lo confronten o lo increpen en lugares públicos, luego del incidente que protagonizó con pasajeras en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el pasado fin de semana.

El legislador sostuvo que no emprenderá ninguna acción contra las jóvenes que participaron en el episodio que se difundió en redes sociales, pero anunció que, en adelante, responderá a este tipo de situaciones y registrará en video también a quienes lo confronten, bajo el argumento de que será la ciudadanía la que valore quién tiene la razón.

“Quien se quiera hacer famoso se va a hacer famoso, a mis costillas se va a hacer famoso. Yo voy a estar grabando siempre”, advirtió Noroña en referencia a quienes busquen confrontarlo o captar imágenes de él en espacios públicos.

El senador señaló que su intención será dejar constancia de los hechos para evitar que solamente circule una versión de los acontecimientos. “Que la gente se haga el juicio, como fue esta ocasión, de si hay razón o no”, expresó.

Noroña insistió en establecer una diferencia entre el derecho a cuestionarlo o manifestarse en su contra y conductas que, desde su perspectiva, rebasan los límites de la crítica.

“Una cosa es que te puedan criticar la protesta y otra cosa es que estén en la agresión y el acoso”, sostuvo.

El episodio ocurrió tras su regreso de un viaje a Nayarit, cuando fue grabado e increpado por un grupo reducido de personas en la Terminal 2 del AICM.

En los videos difundidos en redes sociales se observa principalmente a una mujer siguiéndolo mientras le lanza expresiones como “corrupto”, “narcopolítico” y “fuera Morena”.

Durante el intercambio, el legislador hizo ademanes con la mano como los que hace un maestro de orquesta al llevar el ritmo de una melodía en un intento por evitar una confrontación verbal directa y continuó caminando hacia la salida.

Noroña sostuvo que existe un sector que busca provocarlo y vinculó estas acciones con sus adversarios políticos, a quienes identificó como “la otra derecha”.

Aseguró que, mediante las grabaciones que pretende realizar, buscará “ponerles luz” a este tipo de episodios.

En tono de advertencia, Noroña agregó que quienes decidan confrontarlo públicamente deberán asumir las consecuencias de que el intercambio quede registrado en video y pueda ser conocido por otras personas.

Al ser cuestionado sobre si tomaría alguna medida contra las jóvenes que participaron en el incidente, Noroña respondió que el asunto estaba superado y descartó hacerlo.

Por el contrario, aprovechó para agradecer las muestras de respaldo que, dijo, ha recibido de ciudadanos que se acercan a él para pedirle que continúe defendiendo sus posiciones y que no ceda ante las provocaciones.