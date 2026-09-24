SOMOS pide al Gobierno de México responder con firmeza a declaraciones de Trump

Somos México CIUDAD DE MÉXICO, 28JUNIO2026.- Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México (MX) realizó su primer mensaje como partido político a la par de un homenaje a Madero en el Monumento a la Revolución. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

La organización política SOMOS hizo un llamado al Gobierno de México para responder “con seriedad y firmeza” a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas señaló a México como el “epicentro” de la violencia de los cárteles y afirmó que el país debe recuperar el control de su territorio.

En un posicionamiento, SOMOS consideró que los señalamientos representan acusaciones de relevancia internacional que, a su juicio, ameritaban una respuesta de la presidenta de México y de la representación diplomática del país.

La organización sostuvo que la relación entre México y Estados Unidos debe construirse bajo principios de soberanía, cooperación y respeto mutuo, sin amenazas, imposiciones o subordinación.

Al mismo tiempo, reconoció que Estados Unidos tiene responsabilidad en distintos factores relacionados con la violencia y el crimen organizado, entre ellos el consumo de drogas, el tráfico de armas hacia México y los flujos financieros que, señaló, sostienen a grupos criminales.

Sin embargo, SOMOS afirmó que esta corresponsabilidad no debe utilizarse para evitar que México atienda los problemas de violencia y control territorial que enfrenta.

El organismo señaló que existen comunidades donde grupos criminales extorsionan, amenazan, reclutan jóvenes, controlan actividades económicas y disputan espacios al Estado. Ante ello, consideró necesario fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Entre las medidas planteadas por SOMOS se encuentran contar con policías profesionales y mejor remuneradas, fiscalías eficaces, mayores capacidades de inteligencia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, además del fortalecimiento del Estado de derecho.

La organización sostuvo que recuperar el control territorial debe ser una responsabilidad asumida por las instituciones mexicanas y no una acción motivada por exigencias de gobiernos extranjeros.

Asimismo, planteó que la relación bilateral con Estados Unidos debe mantenerse bajo un esquema de cooperación y coordinación, sin dependencia ni sometimiento, al tiempo que México debe garantizar la seguridad de su población y evitar que el crimen organizado sustituya a la autoridad.

Finalmente, SOMOS afirmó que México requiere una política exterior basada en la soberanía y una política de seguridad orientada a obtener resultados frente a la violencia y la presencia de organizaciones criminales