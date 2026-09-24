¿Quién era y qué hacía Karlos Picenox? El creador de contenido encontrado sin vida en Guanajuato

El pasado 21 de septiembre fue hallado sin vida un cuerpo en un paraje en las inmediaciones de la comunidad de San Isidro de Ayala, por lo que la alcaldesa de Huanímaro, Laura Villalpando Arroyo, ha confirmado que se trata del creador de contenido Karlos Picenox.

Esta noticia ha conmocionado al municipio de Huanímaro, debido a que el creador de contenido cultural y social era muy cercano a la comunidad.

¿Quién era y qué hacía Karlos Picenox?

Carlos Piceno, conocido por su nombre de redes sociales como Karlos Picenox, era un creador de contenido, comunicador y fotógrafo profesional. En su página de Facebook con más de 15 mil seguidores, se encargaba de compartir los eventos culturales y sociales del municipio.

Además, era ampliamente conocido por su trabajo como fotógrafo de eventos sociales, como bodas, XV años, bautizos, además de difundir los eventos culturales, políticos y deportivos de Huanímaro.

¿Qué le pasó a Karlos Picenox?

Karlos Picenox fue reportado como desaparecido la noche del 20 de septiembre después de perder contacto con él al asistir al aventón del “Atascadero” por las fiestas patronales de la comunidad Cerrito Alto Nuevo.

Según los reportes, el creador de contenido realizó la cobertura del evento de manera normal e incluso subió publicaciones a su página de Facebook, pero una vez que se retiró, no se supo nada más de él.

El mismo 20 de septiembre se encontró su vehículo abandonado en las cercanías del lugar, mientras que su cuerpo fue hallado con huellas de tortura y heridas de arma de fuego el 21 de septiembre en las inmediaciones de la comunidad de San Isidro de Ayala.

La alcaldesa de Huanímaro, Laura Villalpando Arroyo, ha confirmado que el cuerpo correspondía a Carlos Zavala Piceno, por lo que lamentó su muerte y condenó su asesinato.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el caso de Karlos Picenox?

Hasta el momento, las investigaciones continúan; sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha dado a conocer presuntos responsables o cuáles serían los motivos detrás del crimen.

Mientras que la alcaldesa lamentó su muerte, además de declarar que la comunidad de Huanímaro se encontraba profundamente afectada y reiteró el compromiso de las autoridades para el esclarecimiento del caso.