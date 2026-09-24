Aseguran casa del artesano Alberto López Gómez en Chiapas: ¿Quién es y de qué se le acusa?

Alberto López Gómez Artesanas interpusieron una denuncia formal ante la FGE hace más de un mes y exigen una compensación adicional del 2% sobre el monto total.

La noche del martes 22 de septiembre, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron la vivienda de Alberto López Gómez, reconocido artesano y diseñador tsotsil dueño de la firma Kuxul Pok (Prenda Viva), quien hace más de un mes recibió la denuncia formal de defraudar por un monto de 572 mil 800 pesos a un grupo de artesanas indígeneas.

Hasta el momento, se desconoce si el diseñador será buscado para su detención por la acusación en su contra, sin embargo, las artesanas señalaron estar dispuestas a escuchar propuestas de posibles soluciones para efectuar el pago —por ejemplo, propiedades— siempre y cuando se cumpla con la deuda completa pendi’ente por años.

¿Quién es Alberto López Gómez? Diseñador tsotsil que llegó a Harvard y la Fashion Week de Nueva York

Alberto López Gómez nació en Magdalena Aldama, Chiapas, el 2 de septiembre de 1988. Desde su juventud, se interesó por el telar de cintura que practicaban las mujeres de su comunidad y decidió dedicarse a esta práctica a sus 25 años, lo que generó críticas y exclusión que lo llevaron a trabajar en secreto por algunos años.

Según pasadas declaraciones, su madre Margarita Gómez le enseñó a urdir, montar, hilar, teñir, destacando su talento para tejer una historia en cada prenda que pasaba por sus manos. Debido a ello, según señala la Secretaría de Cultura, el objetivo principal del diseñador era “formar alianzas con las artesanas de su comunidad para mostrar al mundo el talento del diseño mexicano”.

López Gómez alcanzó la fama tras presentarse en importantes escenarios internacionales de la industria de moda, como lo fue la Fashion Week de Nueva York, Estados Unidos, e incluso colaborar en proyectos de grandes franquicias como la National Football League (NFL). A su vez, el artesano tsotsil llevó su experiencia hasta la destacada Universidad de Harvard, formando parte de una conferencia.

No obstante, el creador de la marca Kuxul Pok (Prenda Viva) vuelve al centro de la industria textil en México por una deuda de 572 mil 800 pesos, según lo señala el grupo de artesanas que le acusan por no pagar cientos de piezas textiles artesanales que las mujeres le entregaron para su venta a través de la firma mencionada.

Acusaciones contra Alberto López Gómez: ¿de cuánto es la deuda y en qué va el proceso?

El operativo se llevó a cabo la noche del martes en el tradicional barrio de El Cerrillo, en San Cristóbal de las Casas, donde autoridades de la FGE arribaron en dos patrullas y cuatro vehículos —de acuerdo con testimonios de vecinos— para proceder a la colocación de los sellos “asegurado” en la casa ubicada sobre la calle Simojovel.

No obstante, se desconoce si en el interior de la vivienda había personas o no. Hasta ahora, las autoridades confirmaron que el artesano no radica en la entidad, considerando la posibilidad de que pudiera estar en la Ciudad de México; no dieron declaraciones sobre si López Gómez será citado o buscado para su detención.

La polémica surgió desde marzo 2026, cuando un grupo de 14 artesanas indígenas acusaron al diseñador por una deuda acumulada que corresponde al pago de cientos de piezas textiles, entre los que se encuentran prendas como huipiles, rebozos, vestidos, gabanes, blusas, bufandas y caminos de mesa.

“Queremos que se haga justicia y que Alberto nos pague lo que nos debe porque ya pasó mucho tiempo y sólo nos estuvo engañando”, declararon las mujeres, quienes procedieron a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado tras meses sin respuesta a sus demandas.

Las artesanas adelantaron que están dispuestas a considerar propuestas de solución: “sabemos que tiene propiedades y aceptaríamos un cambio”, reafirmando que lo importante es recibir el pago adeudado y “que se haga justicia” tras un largo periodo de engaños.

También, las mujeres artesanas solicitan una compensación adicional del 2% al monto total, debido a los gastos que han tenido que efectuar para movilizarse y exigir a las autoridades que actúen.