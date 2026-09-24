Detienen en Michoacán a presunto jefe regional del Cártel de Tepalcatepec buscado por EU

Edgar Valeriano N, alias “Kamoni”

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la oficina de Interpol México detuvieron en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, a Edgar Valeriano N, alias “Kamoni”, identificado por autoridades como jefe regional del denominado Cártel de Tepalcatepec.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la captura fue resultado del intercambio de información con Interpol y de trabajos de Inteligencia Militar Central, que permitieron realizar una operación de precisión con personal de Fuerzas Especiales.

Las autoridades señalaron que Valeriano N tendría presencia delictiva en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista, y que estaría relacionado con la elaboración y distribución de drogas sintéticas, así como con presuntas actividades de extorsión contra empresarios del sector citrícola.

Asimismo, fue identificado como colaborador cercano de Juan José N, alias “Abuelo”, señalado como jefe del grupo delictivo Cártel de Tepalcatepec.

Al momento de la detención, las fuerzas federales aseguraron armamento y municiones. El detenido contaba además con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Según la información oficial, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su captura.

Tras el operativo, Edgar Valeriano N y los objetos asegurados fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La autoridad ministerial continuará con las investigaciones y las diligencias periciales correspondientes para determinar su situación jurídica.