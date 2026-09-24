Pifia en decomiso histórico de huachicol en Guanajuato: ¿quién es el funcionario de la FGR destituido por errores en investigación?

Pifia en la Fiscalía La FGR depuró a uno de sus funcionarios tras errores en las indagatorias de un caso histórico de decomiso de huachicol. (Especial y Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) destituyó a Juan Francisco Vera Ayala como delegado en Guanajuato, en medio de la controversia por el presunto aseguramiento histórico de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, un caso que inicialmente fue presentado como el mayor golpe contra el huachicol durante el actual sexenio.

El relevo acontece después de que la propia dependencia ministerial trasladó la investigación a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), al reconocer la complejidad del expediente y mantener abierta la revisión sobre si es o no legal el combustible, como aseguró la empresa propietaria Gas Natural del Noreste.

¿Quién es Juan Francisco Vera Ayala?

Juan Francisco Vera Ayala asumió la delegación de la FGR en Guanajuato en enero de 2026, tras la salida de Gerardo Vázquez Alatriste, quien fue designado fiscal general del estado.

Antes de llegar a la Fiscalía, Vera Ayala se desempeñó como director de Análisis Criminal, Apoyo a la Investigación y Persecución del Delito en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la gestión de Omar García Harfuch.

¿Qué ocurrió con el decomiso de 59 millones de litros?

El 17 de septiembre, autoridades federales y estatales informaron el aseguramiento de 59 millones de litros de gasolina y diésel en una terminal de almacenamiento vinculada a Grupo SIMSA, en San José Iturbide, Guanajuato.

Sin embargo, en los días posteriores el caso cambió de rumbo, pues la empresa sostuvo que no era propietaria del combustible, sino que únicamente prestaba servicios de almacenamiento a compañías con permisos vigentes, y aseguró haber entregado a la FGR la documentación correspondiente.

Además, la inspección al inmueble ocurrió el 4 de septiembre, mientras que las actividades de la terminal se reanudaron el 10 de septiembre, pese a que el aseguramiento fue anunciado públicamente hasta el día 17.

Asimismo, la empresa Gas Natural del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable (Gas Natural del Noreste), que forma parte de GRUPO SIMSA, emitió un comunicado en el cual señaló que desde hace nueve años opera dicha terminal conforme al Permiso de Almacenamiento de Petrolíferos PL/19344/ALM/2016 y sus modificaciones contenidas en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020, otorgadas por la ahora Comisión Nacional de Energía, con una vigencia de 30 años.

FGR mantiene abierta la investigación

Tras la polémica, la FGR informó que la FEMDO asumió el control de la carpeta de investigación.

La institución señaló que continúa el análisis de documentos, entrevistas con directivos y la revisión de la trazabilidad financiera y fiscal del combustible, debido a que aún no se ha acreditado plenamente la legalidad del origen, manejo y destino de todos los hidrocarburos localizados.

No obstante, una de las líneas de investigación apunta a que el combustible asegurado podría no corresponder a huachicol fiscal, sino que es de naturaleza legal.

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, Norma Quevedo Vázquez asumiría la representación de la FGR en Guanajuato, aunque hasta el momento la institución no ha emitido un nombramiento oficial.