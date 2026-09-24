IMSS revela de qué habló con las familias de los bebés fallecidos en Durango; da avances de la investigación

IMSS fallecimiento neonatos en UCIN IMSS informa antes que a nadie a las familias de cuatro recién nacidos en la UCIN de Durango, el resultado de las investigaciones. Un equipo se reunió en lo individual con cada una de las familias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que sostuvo reuniones con cuatro de las cinco familias de los recién nacidos que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de Durango, entre el 15 y el 19 de septiembre, como parte del seguimiento al brote bacteriano registrado en esa unidad médica.

A través de una ficha informativa, el Instituto reiteró sus condolencias a los familiares de los menores y aseguró que mantendrá el acompañamiento durante el proceso de investigación.

IMSS revisó expedientes clínicos con las familias

El Seguro Social informó que las reuniones fueron encabezadas por la directora de Prestaciones Médicas, Alva Santos Carrillo, y el titular de Derechos Humanos del IMSS, Jorge Marengo, quienes revisaron de manera individual el expediente clínico correspondiente a cada uno de los recién nacidos fallecidos.

Durante los encuentros, los padres expresaron sus dudas, inquietudes, molestias e inconformidades, las cuales, señaló el Instituto, serán atendidas con toda seriedad.

Asimismo, se entregaron y revisaron los expedientes clínicos solicitados por las familias y se les explicaron los resultados preliminares de la investigación.

IMSS: las familias fueron informadas antes que la opinión pública

El Instituto destacó que los avances de la investigación fueron comunicados primero a las familias de las víctimas.

“Se informó primero a las familias, porque es su derecho saberlo antes que nadie”, señaló el IMSS.

Respecto a la familia del quinto bebé fallecido, el organismo reiteró que mantiene abierta la disposición para sostener una reunión cuando así lo determinen los familiares.

Cinco bebés murieron por un brote bacteriano en Durango

Entre el 15 y el 19 de septiembre fallecieron cinco recién nacidos de un total de 11 bebés afectados por una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual, asociada al brote detectado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 de Durango.

El IMSS informó que los seis bebés restantes fueron dados de alta, luego de que en ninguno de ellos se identificó la bacteria y actualmente permanecen en sus hogares con sus familias.

Investigación continúa con autoridades federales y estatales

El Seguro Social precisó que la investigación no es realizada únicamente por el Instituto, sino también por diversas autoridades sanitarias y de salud pública, entre ellas:

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Dirección General de Epidemiología.

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Servicios de Salud del Estado de Durango.

Laboratorio Estatal de Salud Pública.

El IMSS indicó que la investigación permanece abierta y que, en coordinación con Cofepris, continúan los análisis de laboratorio sin descartar ninguna línea de investigación.

Además, reiteró que respeta el derecho de las familias a presentar denuncias y aseguró que colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) en todo lo que le sea requerido.