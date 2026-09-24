La economía de México acelera su crecimiento un 3.4 % interanual en julio; es impulsada por comercio y construcción

La economía de México acelera su crecimiento un 3,4 % interanual en julio

La actividad económica de México creció un 3,4 % interanual en julio de 2026, de acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En cifras originales, el resultado se explicó por un incremento del 4 % en las actividades terciarias y del 2,7 % en las actividades secundarias, que compensaron la caída del 1,1 % registrada en las actividades primarias.

Las actividades primarias registraron una caída anual

Dentro de las actividades primarias, la agricultura disminuyó un 3,3 % interanual, mientras que la cría y explotación de animales aumentó un 2,7 %.

La construcción impulsó el crecimiento de las actividades secundarias

En las actividades secundarias, la construcción registró el mayor incremento, con un 7,3 %. La minería y las industrias manufactureras avanzaron un 1,6 % cada una, mientras que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica creció un 0,6 %.

El comercio mayorista destacó entre las actividades terciarias

Las actividades terciarias aumentaron un 4 %. El comercio al por mayor registró un incremento del 13 %, mientras que el comercio al por menor avanzó un 3,6 %. También crecieron los servicios de salud y asistencia social, un 2,5 %, y los servicios financieros y de seguros, un 1,4 %.

En contraste, los servicios de apoyo a los negocios, manejo de residuos y servicios de remediación disminuyeron un 4,3 %. El sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas cayó un 2 %.

El IGAE avanzó 0.8 % mensual en cifras desestacionalizadas

En términos desestacionalizados, que permiten observar la evolución mensual sin los efectos de calendario y otros factores coyunturales, el IGAE aumentó un 0,8 % en julio respecto a junio.

Es importante mencionar que el IGAE es un indicador preliminar utilizado para dar seguimiento a la evolución de la actividad económica en el corto plazo.

La economía mexicana creció 0.6 % en 2025

Según las cifras actualizadas del Inegi, la economía mexicana creció un 0,6 % en 2025, después de registrar avances del 1,5 % en 2024, 3,2 % en 2023, 3,9 % en 2022 y 6,1 % en 2021.