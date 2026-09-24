Así estará el clima en CDMX: pronóstico para este viernes 25 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional ha determinado que durante este viernes 25 de septiembre, el ambiente variará desde lo fresco en zonas altas, pasando por un ambiente cálido en la tarde, con una probabilidad importante de lluvias e intervalos de chubascos tanto en el Estado de México como en la CDMX.
¿Cómo estará el clima mañana viernes 25 de septiembre en la CDMX?
La Conagua ha mostrado mediante una infografía el pronóstico del clima para la CDMX, donde mostró que el ambiente se comportaría de la siguiente manera:
- Mañana: Temperaturas de 13° a 15°C, con un cielo medio nublado sin probabilidades de lluvia.
- Tarde: El clima subiría considerablemente, posicionándose entre los 25° y los 27°C, contando con un cielo nublado y con probabilidad de hasta un 60% de chubascos y lluvias.
- Noche: Por la noche, la temperatura volvería a bajar, quedando entre los 16° y 18°C, aún con probabilidad de un 40% de que continúen las lluvias de manera aislada.
¿Qué nos espera en los próximos días? ☁️— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
Consulta en el gráfico el #PronósticoDelTiempo a 4 días para la #CDMX. ⬇️ pic.twitter.com/nU9EWMqCEN
El SMN también advierte de la posibilidad de descargas eléctricas a causa de las lluvias y la presencia de vientos del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
Precauciones para el clima este 25 de septiembre en la CDMX
Ante este tipo de clima, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomiendan guardar ciertas precauciones para climas lluviosos:
- Manejo preventivo: Si conduces, enciende los faros de tu vehículo, reduce la velocidad, guarda distancia y evita transitar por calles inundadas o con encharcamientos profundos.
- Protección personal: No te resguardes bajo árboles, lonas, postes o cables de electricidad, ya que pueden caer o conducir energía durante una tormenta eléctrica.
- Mantenimiento y hogar: Mantén limpias las coladeras y desagües al interior y exterior de tu casa para prevenir acumulaciones de agua.
- Alertas meteorológicas: Atiende los avisos del sistema de alertas (desde verde por condiciones promedio hasta púrpura por fenómenos severos) y mantén identificados los refugios temporales de tu demarcación.