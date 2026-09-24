Así estará el clima en CDMX: pronóstico para este viernes 25 de septiembre

Lluvias en la CDMX. CIUDAD DE MÉXICO, 31MARZO2026.- Al medio día de este martes se presentó una lluvia que sorprendió a los capitalinos que caminaban por las calles del Centro Histórico, quienes buscaron distintas maneras de protegerse. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

El Servicio Meteorológico Nacional ha determinado que durante este viernes 25 de septiembre, el ambiente variará desde lo fresco en zonas altas, pasando por un ambiente cálido en la tarde, con una probabilidad importante de lluvias e intervalos de chubascos tanto en el Estado de México como en la CDMX.

¿Cómo estará el clima mañana viernes 25 de septiembre en la CDMX?

La Conagua ha mostrado mediante una infografía el pronóstico del clima para la CDMX, donde mostró que el ambiente se comportaría de la siguiente manera:

Mañana: Temperaturas de 13° a 15°C, con un cielo medio nublado sin probabilidades de lluvia.

Temperaturas de 13° a 15°C, con un cielo medio nublado sin probabilidades de lluvia. Tarde: El clima subiría considerablemente, posicionándose entre los 25° y los 27°C, contando con un cielo nublado y con probabilidad de hasta un 60% de chubascos y lluvias.

El clima subiría considerablemente, posicionándose entre los 25° y los 27°C, contando con un cielo nublado y con probabilidad de hasta un 60% de chubascos y lluvias. Noche: Por la noche, la temperatura volvería a bajar, quedando entre los 16° y 18°C, aún con probabilidad de un 40% de que continúen las lluvias de manera aislada.

¿Qué nos espera en los próximos días? ☁️

Consulta en el gráfico el #PronósticoDelTiempo a 4 días para la #CDMX. ⬇️ pic.twitter.com/nU9EWMqCEN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026

El SMN también advierte de la posibilidad de descargas eléctricas a causa de las lluvias y la presencia de vientos del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Precauciones para el clima este 25 de septiembre en la CDMX

Ante este tipo de clima, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomiendan guardar ciertas precauciones para climas lluviosos: