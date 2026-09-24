Becas del Bienestar 2026: fecha límite de registro para estudiantes (Gobierno de México/Pexels)

Si eres estudiante de educación media superior o superior tienes que tener en cuenta estas fechas para los registros de Becas del Bienestar que ofrece el Gobierno de México.

Durante el mes de septiembre se terminará la convocatorias de la Beca Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Aquí te contamos a detalle qué ofrece cada una, los requisitos que necesitas y cómo puedes registrarte.

¿Cuándo terminará el proceso de inscripciones?

Para cualquiera de las tres becas que desees solicitar el límite de inscripción es el próximo miércoles 30 de septiembre. Cada una otorga diferentes montos económicos y los requisitos varían.

Beca Benito Juárez

Dedicada a las y los estudiantes de estudiantes de nivel medio superior. El apoyo se otorga de manera bimestral y el apoyo económico es de $1,900 pesos.

Como requisito debes estar inscrita o inscrito en una escuela pública de bachillerato general o tecnológico, además no debes recibir otra beca con el mismo fin

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Como la beca anterior, se otorga de manera bimestral, pero el monto económico es de $5,800 pesos. Está dedicada a las y los estudiantes de universidades públicas.

Los requisitos que se piden:

Ser estudiante de licenciatura, técnico superior o profesional en modalidad escolarizada.

Estar inscrita o inscrito en una institución de nivel prioritario.

Haber concluido la primaria o secundaria en escuela prioritaria.

No recibir otra beca con el mismo fin.

Beca Gertrudis Bocanegra

Esta beca está dedicada a las y los estudiantes de educación superior en Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas. También se otorga de manera bimestral y el apoyo económico es de $1,900 pesos.

Para ser acreedora o acreedor a este apoyo económico debes estar inscrita o inscrito en una institución pública superior susceptible de atención en Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas, y tener hasta 29 años cumplidos.

Todos los apoyos económicos se entregan a través de la Tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Qué documentos se necesitan?

Cada una pide documentación distinta, pero los que más repiten son el CURP, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses e información personal como teléfono y correo electrónico.

El proceso se realiza a través de la página Llave MX, debes iniciar sesión o puedes crear una cuenta con tus datos personales.

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