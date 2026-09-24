Calendario de la SEP: ¿Hay clases este viernes 25 de septiembre 2026? (Mireya Novo)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) llevará a cabo su primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CET) este viernes 25 de septiembre. Ante este esto se sembró la incertidumbre sobre si habrá o no clases.

Aquí te decimos qué dice el calendario de la SEP al respecto y cuándo se realizarán las próximas sesiones para que no te tome por sorpresa.

¿Habrá clases este viernes 25 de septiembre?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, este viernes 25 de septiembre se llevará la primera junta del consejo técnico correspondiente al Ciclo Escolar 2026-2027, por lo que las clases a nivel preescolar, primaria y secundaria quedarán suspendidas.

Asimismo, en estados como Michoacán, Jalisco, Oaxaca y Guerrero la clases se mantienen suspendidas por el paso de huracán Polo.

¿Qué son y para qué sirven las juntas de consejo técnico?

De acuerdo con información del Gobierno de México, estas son reuniones que se realizan a inicio de cada ciclo escolar así como el último viernes de cada mes. Las sesiones son dirigidas por la o el director del plantel y participa todo el personal docente de este.

Tiene como objetivo plantear y ejecutar decisiones que permitan abordar las problemáticas, logros y necesidades académicas de las y los estudiantes.

Con esto, la CTE buscar reflexionar sobre la situación de cada institución que permita compartir puntos de vista, estrategias, materiales y lecturas que permitan tomar decisiones para beneficio de niñas, niños y adolescentes.

¿Cuándo se realizarán las próximas juntas?

El calendario oficial de la SEP tiene marcadas un total de 8 juntas de consejo técnico, dando inicio con la junta de este viernes y seguirán con el siguiente calendario.

30 de octubre de 2026.

27 de noviembre de 2026.

29 de enero de 2027.

26 de febrero de 2027.

30 de abril de 2027.

28 de mayo de 2027.

25 de junio de 2027.

Asimismo, el fin del ciclo escolar está marcado para el viernes 9 de julio de 2027, no obstante, este puede llegar a tener alguna variable.