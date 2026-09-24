INE aprueba integración de los 32 Consejos Locales para el proceso electoral 2027

Con estos nombramientos, el INE avanza en la conformación de las estructuras que participarán en la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la integración de los 32 Consejos Locales que participarán en la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, con la ratificación de 100 consejerías y la designación de otras 284.

Durante la sesión, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que la participación ciudadana constituye uno de los principales componentes del sistema electoral mexicano, al involucrar a personas que, además de votar, asumen responsabilidades en la organización y vigilancia de los comicios.

La presidenta detalló que la convocatoria para integrar los Consejos Locales registró a 13 mil 576 personas interesadas, de las cuales 6 mil 258 concluyeron satisfactoriamente las etapas de registro y cotejo documental.

Con la aprobación del acuerdo, los órganos electorales locales quedarán integrados por 384 consejerías, 100 corresponden a personas que fueron ratificadas por su experiencia previa y 284 a nuevos nombramientos.

¿Cuál es la función de los Consejos Locales?

Taddei Zavala señaló que los Consejos Locales tienen una función relevante para llevar la organización electoral al ámbito territorial de las entidades federativas, donde se desarrollan diversas actividades sustantivas del proceso.

Entre sus atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de la legislación electoral, acreditar a quienes participan como observadores electorales y supervisar distintas actividades relacionadas con la preparación y desarrollo de los comicios.

La consejera presidenta sostuvo que la confianza en las elecciones depende tanto de la existencia de reglas y procedimientos como de las personas encargadas de aplicarlos, por lo que resaltó la importancia de que las consejerías conozcan las condiciones de sus entidades y desempeñen sus funciones bajo los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, certeza y objetividad.

Taddei Zavala reiteró que con estos nombramientos, el INE avanza en la conformación de las estructuras que participarán en la organización del Proceso Electoral 2027.