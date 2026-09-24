Normalistas y padres de los 43 se manifiestan afuera de la CNDH; exigen avances en la investigación del caso

Normalistas y padres de los 43 se manifiestan afuera de la CNDH (Estrella Josento)

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, madres y padres de los normalistas, junto a estudiantes de escuelas normales de estados como Puebla, Chiapas, Morelos, Chihuahua y Michoacán, arribaron a la CDMX para plantarse a las afueras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ubicada en en Periférico 1922.

Los manifestantes, arribaron al lugar en 10 autobuses custodiados por elementos de la Secretaría de Seguridad, con el fin de exigir que se mantenga abierta la investigación sobre el caso y que se desconozca el veredicto en el que se exonera al Ejército de su participación en el caso.

Al arribo de los contingentes a la CDMX por la caseta Cuernavaca-México, en la alcaldía Tlalpan, se registró una afluencia leta en el tráfico en ambos sentidos, debido a la presencia de alrededor de 400 elementos de seguridad para contener cualquier intento de manifestación en el lugar.

Otro de los objetivos de la movilización que se concentró en Periférico Sur, fue pedir una reunión con Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH para un rendición de cuentas sobre la investigación del caso.

La concentración frente a la CNDH forma parte de las actividades previstas dentro de la Jornada Nacional de Lucha por Ayotzinapa, que contempla movilizaciones en los días previos al aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes.

En el centro de la capital, se rodeó los principales monumentos con vallas metálicas, como el Palacio de Bellas Artes, con el fin de prever daños a las estructuras en caso de que la movilización se traslade de lugar.