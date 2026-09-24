CFE refuerza infraestructura eléctrica ante avance del huracán Polo

La Comisión Federal de Electricidad desplegó personal y equipo especializado en siete estados para atender posibles afectaciones por el fenómeno meteorológico.

Ante el avance del huracán Polo por el Pacífico mexicano, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reforzó sus acciones preventivas para proteger la infraestructura eléctrica y atender posibles interrupciones del suministro en diferentes regiones del país.

De acuerdo con información difundida por Debate, la empresa puso en marcha un operativo especial en siete estados, entre ellos Sinaloa, debido a las condiciones de lluvia y viento que genera el fenómeno meteorológico. El objetivo es contar con personal, vehículos y herramientas suficientes para responder ante posibles daños en la red eléctrica.

La CFE mantiene desplegados trabajadores y equipos especializados en las zonas que podrían presentar afectaciones. Estas acciones buscan reducir los tiempos de atención en caso de que postes, cables, líneas de distribución u otros elementos de la infraestructura resulten dañados por los efectos del huracán.

El operativo también contempla recursos para realizar trabajos de emergencia y restablecer el servicio eléctrico una vez que existan condiciones seguras para que las cuadrillas puedan ingresar a las zonas afectadas.

En un despliegue previo informado por la empresa, la CFE señaló que había dispuesto mil 320 trabajadores electricistas, además de 331 grúas y 445 vehículos ligeros para atender posibles daños relacionados con el huracán Polo. También se contemplaron 82 plantas de emergencia para apoyar instalaciones prioritarias.

Entre los equipos disponibles se encuentran también torres de iluminación, un helicóptero para realizar evaluaciones y un vehículo especializado en comunicaciones. Estos recursos permitirán apoyar las labores de supervisión, reparación y recuperación del servicio en caso de que se presenten afectaciones.

La estrategia contempla la atención de instalaciones consideradas importantes para la población, como hospitales, sistemas de agua potable y otros servicios esenciales. Las plantas de emergencia pueden utilizarse para mantener el suministro eléctrico en estos lugares cuando se presenten interrupciones.

El operativo de la CFE se desarrolla en coordinación con autoridades de Protección Civil y otras instituciones que participan en la respuesta ante fenómenos meteorológicos. La coordinación busca facilitar las labores de emergencia y mantener comunicación entre las diferentes dependencias.

El huracán Polo generaba condiciones de riesgo en diferentes zonas del occidente y sur del país. De acuerdo con los reportes meteorológicos difundidos el 23 de septiembre, el fenómeno provocaba lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en estados del Pacífico.

Ante estas condiciones, la CFE llamó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y evitar acercarse a cables caídos, postes dañados o cualquier instalación eléctrica que pudiera haber sido afectada por las lluvias o los fuertes vientos.

La empresa mantiene disponibles sus canales de atención para que los usuarios puedan reportar fallas en el suministro eléctrico. Entre ellos se encuentra el número 071 y la aplicación CFE Contigo.Las autoridades también recomiendan no manipular cables que hayan caído al suelo, ya que podrían continuar energizados y representar un peligro para las personas. La Comisión Federal de Electricidad mantiene un operativo preventivo mientras continúa la evolución del huracán Polo. El personal y los equipos permanecerán preparados para atender posibles daños y trabajar en el restablecimiento del servicio cuando las condiciones meteorológicas permitan realizar las labores de manera segura.