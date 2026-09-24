Gobierno plantea nueva Ley de Economía Digital para agilizar pagos y trámites

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal envió al Congreso de la Unión una propuesta de Ley de Economía Digital, incluida en el Paquete Económico 2027, con el objetivo de ampliar el uso de pagos electrónicos y reducir gradualmente la circulación de efectivo.

La mandataria federal señaló que la digitalización de los pagos podría contribuir a mejorar la seguridad y eficiencia de las transacciones, así como a generar historiales de movimientos bancarios que faciliten la formalización de comercios y el acceso a servicios financieros.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, explicó que la iniciativa contempla utilizar la infraestructura existente de sistemas como SPEI y CoDi para agilizar transferencias y pagos digitales. El funcionario agregó que también busca facilitar las operaciones entre personas y empresas, ampliar la bancarización y favorecer el acceso a crédito.

La propuesta contempla que los comercios puedan recibir pagos desde teléfonos celulares sin comisiones, con disponibilidad inmediata de los recursos, además de extender el uso de medios digitales para pagos gubernamentales. Peña Merino indicó que la adopción de estos mecanismos ya comenzó en sectores como gasolineras y carreteras.

Más de 4 mil trámites simplificados

En la presentación de los avances en transformación digital, la ATDT informó que, en los primeros dos años del Gobierno de Sheinbaum, se han simplificado más de 4 mil trámites y eliminado mil 947.

Según las cifras presentadas, el promedio de requisitos para realizar trámites pasó de seis a dos, mientras que el tiempo promedio de resolución disminuyó de 44 a 22 días.

El Registro Civil concentra el mayor número de usuarios de las plataformas digitales, con 23 millones, mientras que cinco millones de personas han realizado trámites relacionados con pasaportes. En los consulados, 2.5 millones de personas han efectuado trámites en línea, de acuerdo con la información oficial.

La administración federal también reportó la firma del Pacto Nacional para la Simplificación y Digitalización, que contempla un Catálogo Único de Trámites con participación de gobiernos estatales y municipales, así como una Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles.

Peña Merino señaló que actualmente se realizan alrededor de dos millones de trámites digitales al día. Para atender esta demanda, el Gobierno reportó la creación de Nube MX, infraestructura que aloja 450 sistemas, y de la Llave MX, que suma 30 millones de cuentas y está vinculada con 266 trámites y servicios.

Los proyectos anunciados fueron el Expediente Llave MX, previsto para octubre, que permitirá utilizar documentos digitales en distintos trámites. También se informó sobre el inicio de la construcción de la supercomputadora Coatlicue, cuya conclusión está prevista para 2028.

Proyectos de conectividad y telecomunicaciones

La ATDT informó que en octubre se prevé contratar un satélite mexicano de telecomunicaciones, cuyo lanzamiento está programado para el primer trimestre de 2030. Según las autoridades, tendrá una capacidad de 250 gigabits por segundo y estará destinado, entre otros objetivos, a ampliar la conectividad en zonas alejadas.

En materia de infraestructura, el Gobierno reportó la conexión de 10 mil 136 teleescuelas y 5 mil 153 clínicas del IMSS-Bienestar, además de cobertura móvil en cerca de 37 mil localidades.

Del mismo modo, señaló que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha generado ahorros por 842 millones de pesos y que continúa la implementación de un Sistema de Alertamiento Masivo para fenómenos naturales.

La administración también informó sobre la operación de servicios digitales como el 079, que concentra más de 30 líneas de atención y ha registrado 5.4 millones de atenciones, mientras que el portal gob.mx acumula 66 millones de usuarios, según los datos presentados por la ATDT.