Desestima Monreal que PT tenga la fuerza para hacer perder 12 gubernaturas a Morena

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena revira al PT

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, desestimó los amagos del Partido del Trabajo (PT) y aseveró que ese partido no tiene la fuerza suficiente para provocar que Morenapierda hasta 12 de las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, como lo vaticinó el coordinador petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval.

“No creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas. No creo que le asista la fuerza suficiente. No lo minimizo ni lo disminuyo, pero la población sabe muy bien que debemos continuar con el proceso de transformación que se inició con el presidente López Obrador”, expresó Monreal.

Morena busca mantener la alianza con el PT

El legislador zacatecano insistió en que no pretende minimizar la fuerza electoral de sus aliados, pero aseguró que apuesta por mantener la alianza en lugar de poner a prueba la capacidad electoral del PT en los comicios del próximo año, cuando se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y casi 20 mil cargos de elección popular.

“No minimizo su dicho, nos gustaría que juntos camináramos y no llegáramos a experimentar si puede hacer o no este ejercicio de hacer perder a 12 gubernaturas de Morena”, recalcó.

En medio de los desencuentros registrados entre Morena y el PT, derivados de las designaciones de las coordinaciones estatales rumbo a 2027, Monreal confió en que ambas fuerzas políticas logren acuerdos para consolidar la unidad y alcanzar el mayor número de victorias electorales.

Reginaldo Sandoval asegura que el PT puede hacer perder elecciones

En la víspera, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, respondió a los señalamientos de dirigentes de Morena que minimizaron la fuerza electoral de su partido y admitió que, si bien no les alcanza para ganar una gubernatura por sí solos, sí tienen capacidad para afectar los resultados de una coalición.

“No nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta siete, ocho, hasta 12”, sentenció.

El legislador recordó además que, sin los diputados del PT, Morena no cuenta con la mayoría calificada necesaria para aprobar las reformas constitucionales que impulsa.

Sandoval lamentó que Morena se mantenga “arriba del ladrillo” e insistió en la realización de encuestas espejo para definir las candidaturas a las gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

Geovanna Bañuelos exige que el PT participe en la definición de candidaturas

Por su parte, la vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, aspirante a la gubernatura de Zacatecas, afirmó que su partido mantiene la disposición de construir una coalición con Morena, pero exigió que sus perfiles sean incorporados formalmente al procedimiento para definir a las candidaturas.

“Vamos a esperar el incorporarnos a la etapa de la coalición en la que nosotros habremos de ser contemplados”, señaló.

Bañuelos aclaró que el PT no pretende descalificar el procedimiento interno de Morena, aunque cuestionó que se haya avanzado en la definición de perfiles sin la participación formal de la dirigencia nacional petista.

“No ha participado el Partido del Trabajo, su dirección nacional, en los resultados de un proceso que nosotros consideramos es un proceso interno de Morena”, sostuvo.

La senadora subrayó que el reclamo no se limita a Zacatecas, sino que forma parte de una postura más amplia del PTrespecto a los procesos de selección de candidaturas en las entidades donde eventualmente Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) compitan en coalición.