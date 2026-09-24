Tras diferencias, Monreal llama al PT a mantener alianza con Morena y PVEM rumbo a 2027

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, consideró conveniente que el Partido del Trabajo (PT) mantenga la alianza electoral con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a las elecciones de 2027, ello, en medio de las diferencias entre las fuerzas políticas por la definición de candidaturas.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo que la participación del PT ha sido necesaria para alcanzar mayorías calificadas en reformas constitucionales y llamó a ambas partes a retomar el diálogo.

“Soy práctico, y digo: necesitamos al PT. Yo hago votos porque se reconsidere, se hable con ellos, se logren acuerdos y mantengamos la coalición, la alianza electoral para enfrentar el 27 juntos”, señaló.

Monreal recordó que la participación del PT y del PVEM ha sido determinante para que Morena alcance la mayoría calificada en reformas constitucionales; como ejemplo, mencionó la reciente reforma relacionada con la doble nacionalidad, cuya aprobación en la Cámara de Diputados requirió el respaldo de sus aliados.

Las declaraciones se producen después de que el coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval Flores, advirtiera que, en caso de ruptura, su partido podría contribuir a que Morena y sus aliados pierdan entre siete y hasta 12 gubernaturas en los comicios de 2027.

Al respecto, Monreal dijo respetar la postura del legislador petista, aunque consideró que el PT no tendría la fuerza suficiente para provocar la pérdida de 12 gubernaturas.

“Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas, no creo que le asista la fuerza suficiente. No lo minimizo ni lo disminuyo”.

Monreal insistió en que sería preferible mantener la alianza y evitar que ambas fuerzas tengan que medir en las urnas el impacto de una eventual separación.

“Me gustaría que el PT no concretara una separación, una ruptura. Me gustaría mucho que camináramos juntos los tres partidos de la coalición”, expresó.

Sobre las encuestas de Morena

En otro tema, Monreal se refirió al proceso interno de Morena para definir a quienes encabezarán las estructuras estatales rumbo a 2027 y respaldó el trabajo de la dirigencia del partido.

Aunque aclaró que no participa en la elaboración de las encuestas ni interviene en las decisiones partidistas, sostuvo que la presidenta nacional de Morena, Citlalli Hernández, y la presidenta del partido, Ariadna Montiel, no permitirían irregularidades en el proceso.

“Son mujeres honorables, son mujeres verticales, son mujeres que no admitirían trampas ni ‘cochupos’ en la elaboración de encuestas”, afirmó.

El legislador también llamó a quienes no resultaron seleccionados mediante las encuestas a permanecer dentro de Morena y contribuir al proyecto rumbo a 2027.

Finalmente, señaló que las decisiones sobre una eventual continuidad de la coalición dependerán de las dirigencias partidistas y de las negociaciones que actualmente mantienen Morena, PT y PVEM.