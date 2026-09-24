INE aprueba integración de 32 Consejos y reglas de candidaturas a diputaciones federales rumbo al 2027

Con estos nombramientos, el INE avanza en la conformación de las estructuras que participarán en la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la integración de los 32 Consejos Locales que participarán en la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, con la ratificación de 100 consejerías y la designación de otras 284.; así como las reglas y plazos para la selección de candidaturas a diputaciones federales y las modalidades de coalición.

Durante la sesión, que se realizó de manera virtual, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que la participación ciudadana constituye uno de los principales componentes del sistema electoral mexicano, al involucrar a personas que, además de votar, asumen responsabilidades en la organización y vigilancia de los comicios.

La presidenta detalló que la convocatoria para integrar los Consejos Locales registró a 13 mil 576 personas interesadas, de las cuales 6 mil 258 concluyeron satisfactoriamente las etapas de registro y cotejo documental.

Con la aprobación del acuerdo, los órganos electorales locales quedarán integrados por 384 consejerías, 100 corresponden a personas que fueron ratificadas por su experiencia previa y 284 a nuevos nombramientos.

¿Cuál es la función de los Consejos Locales?

Taddei Zavala señaló que los Consejos Locales tienen una función relevante para llevar la organización electoral al ámbito territorial de las entidades federativas, donde se desarrollan diversas actividades sustantivas del proceso.

Entre sus atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de la legislación electoral, acreditar a quienes participan como observadores electorales y supervisar distintas actividades relacionadas con la preparación y desarrollo de los comicios.

Aprueba procedimientos y plazos para candidaturas a diputaciones federales

El Consejo General del INE también aprobó los criterios, procedimientos y plazos que deberán seguir los Partidos Políticos para sus procesos internos de selección de candidaturas a diputaciones federales —en el Proceso Electoral del 2027 se renovarán 500 cargos de este tipo—.

El calendario establece que las precampañas iniciarán el 4 de enero de 2027 y concluirán el 12 de febrero, periodo en el que los partidos deberán desarrollar sus procesos internos bajo criterios de paridad de género, acciones afirmativas y elección consecutiva.

Los partidos tendrán que definir el procedimiento para seleccionar sus candidaturas (incluyendo fechas, métodos, convocatorias, etapas y órganos responsables) 30 días antes del inicio de las precampañas y comunicar al Consejo General del INE, dentro de las 72 horas siguientes.

De acuerdo con el calendario aprobado, el 4 de enero de 2027 también será la fecha límite para solicitar el registro de convenios de coalición y acuerdos de participación.

La selección de candidaturas tendrá como fecha límite el 19 de febrero de 2027 para diputaciones de Mayoría Relativa y el 26 de febrero para las de Representación Proporcional; posteriormente, los partidos deberán resolver sus medios de impugnación internos a más tardar el 12 de marzo.

Se dio a conocer que la Unidad Técnica de Fiscalización deberá informar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a más tardar el 26 de marzo de 2027, los nombres de las precandidaturas que no hayan presentado su informe de precampaña.

El INE señaló que los procesos internos de selección deberán desarrollarse bajo una perspectiva incluyente e interseccional, con medidas para incorporar a los órganos de representación política a personas y grupos en situación de discriminación.

Modalidades de coalición

En la misma sesión, se aprobó el instructivo que deberán seguir los Partidos Políticos Nacionales para registrar coaliciones en la elección de diputaciones federales de Mayoría Relativa de 2027.

El acuerdo contempla tres modalidades de coalición: total, para postular candidaturas en los 300 distritos; parcial, para participar en al menos 150; y flexible, para hacerlo en un mínimo de 75 distritos.

Los convenios deberán presentarse ante el INE a más tardar el 4 de enero de 2027, fecha que también marca el inicio de las precampañas.

El INE también aprobó la convocatoria para que la ciudadanía pueda buscar una candidatura independiente a una diputación federal de Mayoría Relativa.

Las personas interesadas deberán reunir un respaldo equivalente al 2% de la Lista Nominal de Electores del distrito por el que pretendan competir.

La manifestación de intención podrá presentarse hasta el 13 de diciembre de 2026, mientras que el periodo para recabar el apoyo ciudadano concluirá el 12 de febrero de 2027; el INE estableció un tope de 220 mil 326 pesos con 20 centavos para los gastos destinados a obtener dicho respaldo.