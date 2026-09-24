México y Corea del Sur firman 17 acuerdos con agenda de cooperación hasta 2030 (Graciela López Herrera)





México y Corea del Sur acordaron abrir una nueva etapa en su relación bilateral con la adopción de un plan de cooperación para los próximos cuatro años y la firma de 17 memorándums de entendimiento durante la visita de Estado del presidente surcoreano Lee Jae-Myung a México.

El mandatario de Corea del Sur y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvieron una reunión bilateral en Palacio Nacional, donde abordaron temas relacionados con comercio, inversión, tecnología, educación, cultura y distintos sectores considerados estratégicos para ambas naciones.

Como resultado del encuentro, los dos gobiernos adoptaron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, que funcionará como hoja de ruta de la relación bilateral durante los próximos cuatro años.

A este acuerdo se sumó la firma de 17 memorándums de entendimiento en materias como cooperación económica y financiera, desarrollo, movilidad académica, cultura, turismo, ciencia, tecnología, propiedad intelectual, agricultura y seguridad.

México y Corea del Sur firman 17 acuerdos con agenda de cooperación hasta 2030 CIUDAD DE MÉXICO, 24SEPTIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, durante su participación en un mensaje a medios en el Salón Tesorería en Palacio Nacional. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Comercio, inversión y financiamiento

A lo largo de la reunión, Lee Jae-Myung subrayó la importancia que México representa para Corea del Sur y agradeció la recepción ofrecida durante su visita.

El presidente surcoreano señaló que México es la décima potencia económica y un centro de la cadena de suministro global, por lo que lo consideró un socio estratégico de relevancia para Corea.

Uno de los acuerdos económicos consiste en avanzar hacia la conclusión de la revisión del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, después de un proceso de negociaciones que se prolongó durante siete años.

México y Corea del Sur firman 17 acuerdos con agenda de cooperación hasta 2030 CIUDAD DE MÉXICO, 24SEPTIEMBRE2026.- Lee Jae-Myung, presidente de Corea del Sur, durante su participación en un mensaje a medios en el Salón Tesorería en Palacio Nacional. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

También se planteó la creación de un esquema de crédito intermediario por 100 millones de dólares entre los bancos de exportación e importación de ambos países.

El mecanismo tendría como objetivo facilitar que empresas mexicanas adquieran bienes y servicios de compañías coreanas, así como respaldar a empresas de Corea que realicen inversiones en México.

Los gobiernos acordaron, además, ampliar la cooperación en cadenas de suministro y mantener conversaciones sobre petróleo crudo y recursos estratégicos.

En materia aduanera, se establecieron mecanismos para intercambiar información y reforzar la protección de la propiedad intelectual, con el propósito de combatir el ingreso de mercancías ilícitas.

Sheinbaum informó que el comercio entre México y Corea del Sur llegó a 27 mil millones de dólares en 2025. Añadió que la inversión coreana acumulada en México desde 2006 supera los 11 mil 500 millones de dólares, canalizados mediante más de 2 mil empresas.

IA, digitalización y sector aeroespacial

La tecnología ocupó otro de los principales espacios de la agenda bilateral, pues ambos gobiernos acordaron ampliar la cooperación en inteligencia artificial, digitalización, industria aeroespacial y defensa, además de buscar vínculos para el desarrollo de nuevas industrias.

Claudia Sheinbaum precisó que existen oportunidades de colaboración en electromovilidad, inteligencia artificial, tecnologías digitales, ciencia y educación superior, a partir de las capacidades tecnológicas de Corea y la infraestructura industrial y el talento mexicano.

Lee Jae-Myung anunció que para noviembre se prevé la llegada de una delegación público-privada destinada a acelerar los proyectos de cooperación en tecnología digital.

En el ámbito espacial también se firmó un memorándum de cooperación. Además, México y Corea del Sur acordaron realizar en noviembre el Día Espacial Corea-México, encuentro en el que se buscarán proyectos orientados a elevar la competitividad de la industria aeroespacial.

La defensa también quedó incluida en la agenda. De acuerdo con Lee, los dos países buscarán profundizar el intercambio de experiencias, capacitación e investigación, con la intención de contribuir al desarrollo de la industria de defensa mexicana y explorar la posibilidad de participar conjuntamente en terceros mercados.

Educación, cultura y K-pop

La relación educativa y cultural formó parte de los acuerdos alcanzados durante la visita.

El presidente surcoreano hizo referencia al creciente interés que existe en México por el K-pop, la gastronomía y otros contenidos provenientes de Corea del Sur. En este ámbito, se planteó la creación de un grupo de trabajo que impulse la coproducción de contenidos y el desarrollo de talentos.

También continuarán las conversaciones relacionadas con un programa de becas.

Los proyectos culturales analizados fueron, entre otros, la posibilidad de establecer en México un centro de cultura K-pop, dedicado a la música y otras expresiones artísticas y culturales. Paralelamente, se estudia la posibilidad de crear un Instituto de Cultura de México en Corea del Sur.

Sheinbaum señaló que la asociación estratégica entre los dos países tiene posibilidades de extenderse a diversos sectores, mientras que los acuerdos firmados buscan dar continuidad institucional a esa cooperación.

Coincidencias sobre asuntos internacionales

En el encuentro, los gobiernos de México y Corea del Sur también expresaron coincidencias en asuntos internacionales.

Los temas mencionados fueron la defensa del multilateralismo, el respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados y la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias.

La cooperación bilateral tendrá además como horizonte 2028, año en que Corea del Sur asumirá la presidencia del G20, mientras que México encabezará APEC.

El Plan de Acción México-Corea 2026-2030 será el instrumento para dar seguimiento a los compromisos establecidos durante la visita de Estado.

El homenaje a los Niños Héroes

Antes de acudir a Palacio Nacional, Lee Jae-Myung realizó una actividad oficial en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

El presidente surcoreano colocó una ofrenda floral en el Altar a la Patria y guardó un minuto de silencio frente al monumento dedicado a los Niños Héroes, los seis cadetes del Colegio Militar que murieron durante la batalla de Chapultepec de 1847.

El monumento fue inaugurado en 1952 y está conformado por seis columnas de mármol que representan a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez.

Posteriormente, Lee se trasladó a Palacio Nacional, donde fue recibido por Claudia Sheinbaum. En el Patio de Honor se realizaron los honores correspondientes, con la interpretación de los himnos nacionales de México y Corea del Sur, además de la fotografía oficial de ambos mandatarios antes del inicio de la reunión bilateral.

Al referirse al nuevo plan de cooperación, Lee destacó el significado de la jornada, que coincidió con Chuseok, la festividad coreana de la cosecha, y señaló que la adopción del Plan de Acción México-Corea 2026-2030 representa el comienzo de una nueva etapa en la cooperación entre ambos países.