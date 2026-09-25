Beatriz Mojica llama a la unidad en Morena y destaca diálogo con exaspirantes en Guerrero

Beatriz Mojica Morga

La coordinadora en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, Beatriz Mojica Morga, afirmó que en Morena existe unidad y llamó a no equivocarse respecto a la cohesión del partido en Guerrero, al señalar que el proyecto de transformación está por encima de los intereses personales.

A su llegada a la Expo Forum de Mundo Imperial, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaría la glosa de su Segundo Informe de Gobierno, Mojica Morga sostuvo que mantiene comunicación con prácticamente todos los perfiles que participaron en el proceso interno para definir la coordinación de Morena en Guerrero.

“Una de mis tareas como coordinadora es propiciar la unidad y el diálogo con los liderazgos, pero sobre todo con la gente”, afirmó.

La morenista explicó que con algunos de los exaspirantes ya sostuvo encuentros personales, mientras que con otros el diálogo continúa y requiere un poco más de tiempo.

“Ya hemos entablado el diálogo prácticamente con todos”, señaló.

“El proyecto no es de Beatriz Mojica”

Mojica Morga aseguró que los integrantes de Morena mantienen su respaldo al proyecto de transformación y pidió no interpretar las diferencias o procesos de diálogo como una ruptura al interior del partido.

“Este proyecto no es de Beatriz Mojica, es de Morena”, expresó, al tiempo que sostuvo que no ha observado que alguno de los participantes haya manifestado abandonar el proyecto político.

“Todos estamos en unidad con el proyecto”, añadió.

La coordinadora destacó que continuará trabajando con los distintos liderazgos y exaspirantes como parte de la tarea de construir acuerdos y mantener la cohesión interna.

Destaca encuentro con Abelina López

Sobre la reunión que sostuvo con la alcaldesa de Acapulco con licencia, Abelina López Rodríguez, Mojica Morga afirmó que existe respeto hacia la trayectoria de la edil.

Consideró que ambas son “mujeres con altura de miras” y afirmó que continuarán trabajando por Guerrero.

“Vamos a seguir trabajando por el pueblo de Guerrero”, expresó.

Asimismo, describió a López Rodríguez como una gran luchadora social y destacó la trayectoria que ha desarrollado durante varios años.

Respecto a la reunión con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, Mojica Morga señaló que uno de los mensajes centrales fue la importancia de mantener la unidad y privilegiar los intereses de la población.

Explicó que durante el encuentro se planteó que cualquier interés particular debe quedar en segundo plano frente al interés del pueblo de Guerrero.

“Lo importante es el interés del pueblo de Guerrero y el interés de la gente. Nuestro proyecto es mucho más grande que nosotros mismos”, sostuvo.

Mojica Morga reiteró que continuará con el diálogo con los liderazgos morenistas y con los exaspirantes como parte de sus responsabilidades al frente de la coordinación, con el objetivo de mantener la unidad en torno al proyecto político del partido en Guerrero.