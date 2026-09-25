CRT obliga a Telmex y Telnor a ampliar acceso a internet en comunidades rurales

El Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó nuevas obligaciones para que Telmex y Telnor amplíen el acceso a servicios de internet en comunidades que actualmente cuentan con una cobertura limitada de telecomunicaciones.

Las medidas actualizan los programas de telefonía pública y casetas rurales y establecen dos mecanismos para incrementar la conectividad en localidades que han enfrentado dificultades para acceder a estos servicios.

Conexión para proveedores locales

El primer mecanismo contempla la instalación de 100 puntos de conexión por parte de Telmex y Telnor, que permitirán a pequeños prestadores locales conectarse a sus redes y ofrecer servicios de internet directamente en sus comunidades.

Esta infraestructura permitirá ampliar la cobertura indirecta en 501 localidades, donde habitan más de 130 mil personas.

El esquema busca facilitar que operadores locales puedan utilizar estos puntos de conexión para proporcionar servicios de internet a poblaciones que actualmente presentan una menor disponibilidad de infraestructura de telecomunicaciones.

Internet de fibra óptica con tarifa social

El segundo mecanismo establece que Telmex y Telnor deberán ofrecer servicio de internet mediante fibra óptica en 60 localidades, con una población conjunta superior a 140 mil personas.

Una vez disponible el servicio, los habitantes podrán contratar un paquete con una tarifa social de 200 pesos mensuales, con velocidades de hasta 70 Mbps.

La oferta también contempla facilidades de pago, un descuento de 50 por ciento en el costo de instalación y la posibilidad de incorporar telefonía fija al servicio.

Buscan reducir la brecha digital

Con estas disposiciones, la CRT busca ampliar el acceso a infraestructura y servicios de telecomunicaciones en comunidades que históricamente han tenido menor cobertura.

Las nuevas obligaciones combinan esquemas de cobertura indirecta, mediante el apoyo a pequeños proveedores locales, y cobertura directa, a través de la instalación de infraestructura de fibra óptica para los hogares.

La autoridad reguladora señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para reducir la brecha digital y ampliar el acceso a las tecnologías de telecomunicaciones en comunidades que aún enfrentan limitaciones de conectividad.